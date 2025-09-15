Шесть серий — и ни секунды лишней: этот детективный сериал затягивает так, что начинаешь вечером, а заканчиваешь утром

«Человеческая ошибка» зря прошла мимо многих зрителей: каждый эпизод бьёт в точку.

«Человеческая ошибка» (Human Error) — австралийская криминальная драма 2024 года от режиссёров Фионы Бэнкс и Мата Кинга.

В центре сюжета — детектив Холли О’Рурк (Лианна Уолсмен), которая вместе с командой расследует убийство, на первый взгляд очевидное.

Но чем глубже герои копаются в деталях, тем сильнее рушатся устоявшиеся представления о правде. Одно неверное решение способно разрушить всё — карьеру, семью и собственную веру в справедливость.

Всего шесть серий — идеальный формат

Авторы сделали ставку на компактный формат, и это работает безупречно. 6 серий — ни одной лишней сцены, никакой воды, только драйв, интрига и постоянно меняющийся вектор расследования.

Сериал создаёт эффект погружения: начинаешь смотреть вечером — и не замечаешь, как наступает утро.

Сильный актёрский состав

Главная роль досталась Лианне Уолсмен, и её Холли — живая, уязвимая, но до конца принципиальная. В сериале также снялись Стивен Пикок, Рахель Абдулрахман, Мэтт Дэй, Эмили Джой и Даниэла Фариначчи.

Критики отмечают, что ансамбль подобран идеально: каждый персонаж работает на общую драму, создавая ощущение реальной полицейской команды.

Рейтинги и отзывы зрителей

По цифрам сериал выглядит скромно: IMDb — 6,4, КиноПоиск — 6,4. Но оценки не отражают эмоций, которые остаются после просмотра.

Один из зрителей пишет:

«Довольно запутанный сюжет, слаженная, пусть и схематичная работа полиции. Много внимания уделяется личной жизни главной героини».

Другие отмечают, что «сериал захватывает с первой сцены и не отпускает до финала».

Почему стоит посмотреть

«Человеческая ошибка» — это не громкий блокбастер, а тихий детектив, который затягивает постепенно, почти незаметно. Он не предлагает лёгких ответов и заставляет думать о том, сколько стоит одно неверное решение. А шесть серий — ровно столько, чтобы прожить эту историю за один вечер и остаться под впечатлением.

