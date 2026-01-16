Netflix выпустил «84 м2» и не прогадал: триллер в духе «Паразитов» со звездами «Игры в кальмара» — рецепт гарантированно хита

Новый триллер Netflix, известный как «84 м2» (или «Wall to Wall»), оставляет после просмотра смесь тревоги и вопросов. Финал картины держит в напряжении и заставляет гадать, что же на самом деле произошло.

Этот фильм станет отличным выбором для поклонников психологических драм и острых социальных триллеров. Особенно он понравится тем, кто ценит такие работы, как «Паразиты» и «Игра в кальмара».

Сюжет фильма «84 м2»

История рассказывает о южнокорейском офисном работнике Но У Соне. Он живёт очень скромно, годами копит и отказывает себе во всём. Его единственная мечта — купить свою собственную квартиру.

Он наконец делает решающий шаг. Покупает квартиру площадью 84 квадратных метра. В современном Сеуле этот метраж — символ успеха, стабильности и вхождения в систему. Чтобы получить этот ключ к «нормальной» жизни, У Сон берёт огромные кредиты и соглашается на рискованные условия.

Но его мечта о тихом уголке рушится почти сразу. Как только он заселяется, в квартире начинают происходить странные вещи. Из стен и потолка доносятся непонятные звуки. Это глухие удары, навязчивая вибрация и низкий гул, который не прекращается.

Звуки сводят его с ума. Он не может спать, работать и просто жить. Его попытки выяснить причину лишь усугубляют ситуацию.

Простая бытовая проблема перерастает в полномасштабную психологическую атаку. Границы между реальностью и паранойей стираются. У Сон начинает сомневаться не только в соседях, но и в собственном рассудке.

Детали фильма «84 м2»

Изначально интерес мировой аудитории к триллеру «84 м2» во многом подогревал звёздный состав. В фильме задействованы два актёра, хорошо знакомых зрителям по безумно популярной «Игре в кальмара».

Главную роль, офисного работника Но У Сона, исполнил Кан Ханыль. В сериале «Игра в кальмара» он появился во втором сезоне в роли игрока № 388. Там он играл морпеха, который в решающий момент проявил малодушие.

Ещё одним знакомым лицом стала актриса Кан Эшим. И в сериале, и в этом фильме она играет мать ключевого персонажа. В «Игре в кальмара» она была известна как участница № 149.

Финал фильма «84 м2»

Кульминация фильма держит зрителя в напряжении до последнего кадра. На протяжении истории правда несколько раз меняется. Сначала всё указывает на конфликт с соседом сверху, который намеренно мешает жить.

Потом появляется версия о большом заговоре среди жильцов элитных этажей. А ближе к финалу почва уходит из-под ног, и уже непонятно, где реальность, а где галлюцинация главного героя.

В последней сцене У Сон возвращается в свою квартиру. После всех потрясений и потерь он оказывается ровно там же, где и начинал. Стены по-прежнему гудят и стучат. В финале он громко и истерично смеётся. Он осознал, что бороться с системой, которая сильнее одного человека, бессмысленно.

Существует и другая, психологическая трактовка. Согласно ей, большая часть фильма — это внутренний кошмар У Сона. Никакого злого соседа со звуковой машиной не было. Все странные шумы и механизмы были лишь материализацией его собственного психического расстройства.

В таком случае владелица пентхауса может быть его лечащим врачом, а сцена в больнице показывает момент, когда его начинают воспринимать не как преступника, а как пациента.

Еще одна версия рассматривает фильм как социальную метафору. Фраза героини о том, что шум между этажами — это проблема людей, а не здания, становится ключевой.

Этот шум — это сама жизнь в современном мегаполисе: зависть, долги, конкуренция и невыносимое давление общества. Герой понимает, что от этого нельзя убежать, просто переехав. Его квартира, символ успеха, на деле превращается в клетку. В этом фильм очень близок к «Паразитам», рассказывая о цене, которую платят люди за место внутри системы, пишет MarieClaire.kz.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.