Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Netflix выпустил «84 м2» и не прогадал: триллер в духе «Паразитов» со звездами «Игры в кальмара» — рецепт гарантированно хита

Netflix выпустил «84 м2» и не прогадал: триллер в духе «Паразитов» со звездами «Игры в кальмара» — рецепт гарантированно хита

16 января 2026 11:21
Кадр из фильма «84 м2»

В Сети спорят о финале картины.

Новый триллер Netflix, известный как «84 м2» (или «Wall to Wall»), оставляет после просмотра смесь тревоги и вопросов. Финал картины держит в напряжении и заставляет гадать, что же на самом деле произошло.

Этот фильм станет отличным выбором для поклонников психологических драм и острых социальных триллеров. Особенно он понравится тем, кто ценит такие работы, как «Паразиты» и «Игра в кальмара».

Кадр из фильма «84 м2»

Сюжет фильма «84 м2»

История рассказывает о южнокорейском офисном работнике Но У Соне. Он живёт очень скромно, годами копит и отказывает себе во всём. Его единственная мечта — купить свою собственную квартиру.

Он наконец делает решающий шаг. Покупает квартиру площадью 84 квадратных метра. В современном Сеуле этот метраж — символ успеха, стабильности и вхождения в систему. Чтобы получить этот ключ к «нормальной» жизни, У Сон берёт огромные кредиты и соглашается на рискованные условия.

Но его мечта о тихом уголке рушится почти сразу. Как только он заселяется, в квартире начинают происходить странные вещи. Из стен и потолка доносятся непонятные звуки. Это глухие удары, навязчивая вибрация и низкий гул, который не прекращается.

Звуки сводят его с ума. Он не может спать, работать и просто жить. Его попытки выяснить причину лишь усугубляют ситуацию.

Простая бытовая проблема перерастает в полномасштабную психологическую атаку. Границы между реальностью и паранойей стираются. У Сон начинает сомневаться не только в соседях, но и в собственном рассудке.

Кадр из фильма «84 м2»

Детали фильма «84 м2»

Изначально интерес мировой аудитории к триллеру «84 м2» во многом подогревал звёздный состав. В фильме задействованы два актёра, хорошо знакомых зрителям по безумно популярной «Игре в кальмара».

Главную роль, офисного работника Но У Сона, исполнил Кан Ханыль. В сериале «Игра в кальмара» он появился во втором сезоне в роли игрока № 388. Там он играл морпеха, который в решающий момент проявил малодушие.

Ещё одним знакомым лицом стала актриса Кан Эшим. И в сериале, и в этом фильме она играет мать ключевого персонажа. В «Игре в кальмара» она была известна как участница № 149.

Кадр из фильма «84 м2»

Финал фильма «84 м2»

Кульминация фильма держит зрителя в напряжении до последнего кадра. На протяжении истории правда несколько раз меняется. Сначала всё указывает на конфликт с соседом сверху, который намеренно мешает жить.

Потом появляется версия о большом заговоре среди жильцов элитных этажей. А ближе к финалу почва уходит из-под ног, и уже непонятно, где реальность, а где галлюцинация главного героя.

В последней сцене У Сон возвращается в свою квартиру. После всех потрясений и потерь он оказывается ровно там же, где и начинал. Стены по-прежнему гудят и стучат. В финале он громко и истерично смеётся. Он осознал, что бороться с системой, которая сильнее одного человека, бессмысленно.

Существует и другая, психологическая трактовка. Согласно ей, большая часть фильма — это внутренний кошмар У Сона. Никакого злого соседа со звуковой машиной не было. Все странные шумы и механизмы были лишь материализацией его собственного психического расстройства.

В таком случае владелица пентхауса может быть его лечащим врачом, а сцена в больнице показывает момент, когда его начинают воспринимать не как преступника, а как пациента.

Кадр из фильма «84 м2»

Еще одна версия рассматривает фильм как социальную метафору. Фраза героини о том, что шум между этажами — это проблема людей, а не здания, становится ключевой.

Этот шум — это сама жизнь в современном мегаполисе: зависть, долги, конкуренция и невыносимое давление общества. Герой понимает, что от этого нельзя убежать, просто переехав. Его квартира, символ успеха, на деле превращается в клетку. В этом фильм очень близок к «Паразитам», рассказывая о цене, которую платят люди за место внутри системы, пишет MarieClaire.kz.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «84 м2» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Корейцы скопировали, а получилось даже лучше: эта версия «Бумажного дома» не зря тоже вышла на Netflix Корейцы скопировали, а получилось даже лучше: эта версия «Бумажного дома» не зря тоже вышла на Netflix Читать дальше 17 января 2026
Рейтинг 9,2 и 24 серии по 15 минут: легкая мини-дорама «Королева на полставки», которую смотришь за два вечера и не жалеешь Рейтинг 9,2 и 24 серии по 15 минут: легкая мини-дорама «Королева на полставки», которую смотришь за два вечера и не жалеешь Читать дальше 17 января 2026
Эти два шикарных триллера из Азии возьмут вас за горло похлеще заглавной картинки: зря Netflix обходит их стороной Эти два шикарных триллера из Азии возьмут вас за горло похлеще заглавной картинки: зря Netflix обходит их стороной Читать дальше 17 января 2026
В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились Читать дальше 17 января 2026
У этих новинок такие высокие рейтинги, что страшно начинать смотреть: 3 сериала, которые 100% крадут сон У этих новинок такие высокие рейтинги, что страшно начинать смотреть: 3 сериала, которые 100% крадут сон Читать дальше 17 января 2026
Рыдала, пощалась, как в последний раз, а зря: у «Очень странных дел» будет продолжение — Дафферы раскрыли некоторые секреты Рыдала, пощалась, как в последний раз, а зря: у «Очень странных дел» будет продолжение — Дафферы раскрыли некоторые секреты Читать дальше 17 января 2026
Лучший сериал 2025 года и без продолжения: почему у «Аутсорса» до сих пор нет 2 сезона — кинокритик назвал причину Лучший сериал 2025 года и без продолжения: почему у «Аутсорса» до сих пор нет 2 сезона — кинокритик назвал причину Читать дальше 17 января 2026
Хотите начать «Игру престолов», но сомневаетесь? Считаем, сколько там серий (спойлер — смотреть придется 2 дня 18 часов 55 минут) Хотите начать «Игру престолов», но сомневаетесь? Считаем, сколько там серий (спойлер — смотреть придется 2 дня 18 часов 55 минут) Читать дальше 17 января 2026
882 128 475 просмотров за 6,5 минуты: почему серия «Сладкая жизнь» из «Маши и Медведя» стала одной из самых любимых у зрителей 882 128 475 просмотров за 6,5 минуты: почему серия «Сладкая жизнь» из «Маши и Медведя» стала одной из самых любимых у зрителей Читать дальше 17 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше