Netflix все-таки не закроет хит «Эмили в Париже»: в какой стране окажется героиня в 6 сезоне

6 января 2026 17:09
Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Съемки пока не стартовали.

Стриминговый гигант Netflix официально продлил популярный сериал. Шестой сезон «Эмили в Париже» все-таки выйдет вопреки ожиданиям.

Ранее поклонники и пресса считали, что пятый сезон станет для героини Лили Коллинз последним, но создатели решили продолжить историю.

6 сезон «Эмили в Париже»

Проект стартовал в 2020 году и к 2026-му сохранил статус одного из флагманов Netflix. Пятый сезон, вышедший в декабре 2025-го, уверенно занял вторую строчку в еженедельном рейтинге сервиса. Именно этот стабильный успех и убедил стриминг дать зелёный свет шестой части.

При этом рейтинги сериала остаются довольно средними. На Rotten Tomatoes у него 66% от критиков и лишь 47% от зрителей.

Анонс нового сезона в соцсетях сопровождал короткий тизер с видами Парижа. Это подтверждает, что Эмили не собирается покидать французскую столицу, о чём намекнули в финале прошлого сезона.

Также Габриэль пригласил героиню в Грецию, так что, возможно, действие частично переместится и на солнечные берега этой страны.

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Сюжет «Эмили в Париже»

В первом сезоне героиня работала в маркетинговом агентстве в Чикаго. Неожиданное предложение из Парижа заставило её сменить офис на французский. В новой жизни Эмили завела блог и влюбилась в соседа, шеф-повара Габриэля, который, увы, был несвободен.

К четвёртому сезону ситуация изменилась. Разочарованная Эмили начала отношения с обаятельным итальянцем Марчелло. Но к тому времени и Габриэль осознал свои истинные чувства к героине.

В пятой части Эмили уже руководила итальянским филиалом своей компании и продолжала роман с Марчелло. Однако финал сезона всё перевернул: она рассталась с итальянцем и вернулась в Париж.

Габриэль же, в свою очередь, пригласил её встретиться в Греции. Возможно, именно там, в шестом сезоне, их многолетняя история наконец получит счастливое продолжение.

Точную дату премьеры новых серий пока не называют.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Эмили в Париже»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
