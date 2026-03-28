Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Netflix снова выпустил хит: поклонники нуарных детективов уже поставили 100% «Детективу Холе»

Netflix снова выпустил хит: поклонники нуарных детективов уже поставили 100% «Детективу Холе»

28 марта 2026 12:48
Кадр из сериала «Детектив Холе»

Лента впечатлила зрителей.

На стриминговом сервисе Netflix стал доступен для просмотра первый сезон сериала «Детектив Холе». В интернете уже опубликованы первые отзывы кинокритиков, и, судя по ним, долгожданная адаптация книжного бестселлера оказалась вполне удачной.

В основе первого сезона лежит роман Ю Несбё «Пентаграмма». Главный герой — детектив Харри Холе, который пытается вычислить маньяка, убивающего людей одного за другим. Одновременно он ведет борьбу с Томом Волером — своим нечестным на руку сослуживцем.

На агрегаторе RT рейтинг свежих рецензий критиков достиг 100%. Конечно, в ближайшие дни показатели могут измениться, но такой старт, безусловно, вызывает уважение.

Кадр из сериала «Детектив Холе»

Критики называют сериал «увлекательным» и «соответствующим ожиданиям». Правда, в отдельных рецензиях отмечается, что временами повествование становится «монотонным».

«Фильм местами особенно жесток, но он полностью соответствует контексту и хорошо сочетается с оригинальной книгой», «Если вам нравятся остросюжетные криминальные сериалы, и вы можете смириться с тем, что темп повествования иногда замедляется, посмотрите этот сериал», «Я редко смотрю сериалы запоем, но в этот раз я просто не смог остановиться», — пишут комментаторы.

Если создателям удастся избавиться от недостатка с ритмом в следующих сезонах, шоу имеет все шансы стать по-настоящему сильным. Правда, официального анонса продолжения пока не было.

Фото: Кадры из сериала «Детектив Холе»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше