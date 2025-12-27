Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Netflix снова всех уделал: 8 лучших сериалов 2025 года, после которых остальным стримингам неловко

Netflix снова всех уделал: 8 лучших сериалов 2025 года, после которых остальным стримингам неловко

27 декабря 2025 15:13
Кадр из сериала «Смерть от молнии»

И в списке не только «Очень странные дела».

2025-й стал для Netflix редким годом, когда платформа снова начала задавать тон всей индустрии. Мини-сериалы, большие финалы и неожиданные хиты выстроились в очередь, а зрители впервые за долгое время перестали жаловаться на пустоту в каталоге. Вот проекты, которые действительно определили этот год.

«Смерть от молнии» (Death By Lightning)

Историческая драма о политических интригах XIX века неожиданно стала одним из самых точных сериалов года. Здесь не играют в костюмный пафос — здесь показывают, как власть ломает людей, а решения оборачиваются трагедиями. Сценарий и актерские работы делают сухие факты живыми и болезненными.

«Очень странные дела»

Пятый сезон поставил жирную точку в истории Хокинса. Связь Уилла и Векны изменила восприятие всего сериала, а финал превратил подростковую фантастику в драму о страхе, взрослении и утраченной невинности.

«Последний самурай» (Last Samurai Standing)

Netflix внезапно выдал лучший самурайский сериал десятилетия. Боевые сцены здесь не для галочки, а для рассказа истории. За каждым ударом — характер, выбор и цена выживания в эпоху, где честь уже ничего не гарантирует.

«Токсичный город» (Toxic Town)

Проект о реальной экологической катастрофе оказался страшнее любого хоррора. Четыре серии — и становится ясно, как легко обычные люди оказываются разменной монетой в игре корпораций и чиновников.

«Отдел нераскрытых дел» (Dept. Q)

Главный криминальный сериал года. Британская версия скандинавского нуара держит в напряжении до самого финала, который переворачивает все ожидания.

«Дипломат» (The Diplomat)

Третий сезон превратил политический сериал в полноценный триллер. Интриги, давление и личные кризисы Кейт Уайлер здесь ощущаются почти физически.

«Когда жизнь дарит тебе мандарины»

Корейская драма о любви и времени, которую невозможно смотреть фоном. Это сериал про людей, которые стареют, теряют и продолжают любить, несмотря ни на что, пишет ShadowTavern.

«Переходный возраст» (Adolescence)

Самый обсуждаемый сериал года и, возможно, самый важный. История о подростках и их страхах оказалась настолько точной, что ее цитируют уже не только критики, но и политики.

Netflix в 2025 году снова стал местом, где появляются проекты, о которых будут говорить еще долго. Может вы любите ужастики? Вот вам еще 10 действительно страшных хорроров из 90-х, от которых кровь в жилах стынет.

Фото: Кадр из сериала «Смерть от молнии»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если Кевин из «Один дома» уже вызывает аллергию и тошноту: 5 небанальных новогодних фильмов, которые вы точно не видели Если Кевин из «Один дома» уже вызывает аллергию и тошноту: 5 небанальных новогодних фильмов, которые вы точно не видели Читать дальше 27 декабря 2025
«Великий и могучий» вырвался в лидеры, а «Полярный» и «Зверобой» дышат ему в спину: что смотрели на PREMIER с 22 по 27 декабря «Великий и могучий» вырвался в лидеры, а «Полярный» и «Зверобой» дышат ему в спину: что смотрели на PREMIER с 22 по 27 декабря Читать дальше 27 декабря 2025
91/100 и безоговорочная победа: «Переходный возраст» от Netflix возглавил топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic, а что еще в списке? 91/100 и безоговорочная победа: «Переходный возраст» от Netflix возглавил топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic, а что еще в списке? Читать дальше 24 декабря 2025
Вы думали, что это просто чудовище из Изнанки, но Векна оказался куда страшнее: вся правда о главном злодее «Очень странных дел» Вы думали, что это просто чудовище из Изнанки, но Векна оказался куда страшнее: вся правда о главном злодее «Очень странных дел» Читать дальше 27 декабря 2025
Юра Борисов удержал корону в 2025, а Петров скатился на 9 место: рейтинг Okko удивил даже фанатов — топ-10 лучших актеров по мнению зрителей Юра Борисов удержал корону в 2025, а Петров скатился на 9 место: рейтинг Okko удивил даже фанатов — топ-10 лучших актеров по мнению зрителей Читать дальше 27 декабря 2025
«Море крови, горы трупов»: «Анонимный детектив» — самый депрессивный детектив НТВ, после которого «Невский» кажется доброй сказкой «Море крови, горы трупов»: «Анонимный детектив» — самый депрессивный детектив НТВ, после которого «Невский» кажется доброй сказкой Читать дальше 27 декабря 2025
«Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето «Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето Читать дальше 27 декабря 2025
«Матрица», «Интерстеллар», «Любовь и голуби»: любимые фильмы самого загадочного финалиста «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса «Матрица», «Интерстеллар», «Любовь и голуби»: любимые фильмы самого загадочного финалиста «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса Читать дальше 27 декабря 2025
«Этерна» и «Фишер. Затмение» — 2 и 3 место в списке разочарований 2025 года: какой сериал россияне прозвали провалом, отдав 1 место? «Этерна» и «Фишер. Затмение» — 2 и 3 место в списке разочарований 2025 года: какой сериал россияне прозвали провалом, отдав 1 место? Читать дальше 27 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше