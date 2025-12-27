Netflix снова всех уделал: 8 лучших сериалов 2025 года, после которых остальным стримингам неловко

И в списке не только «Очень странные дела».

2025-й стал для Netflix редким годом, когда платформа снова начала задавать тон всей индустрии. Мини-сериалы, большие финалы и неожиданные хиты выстроились в очередь, а зрители впервые за долгое время перестали жаловаться на пустоту в каталоге. Вот проекты, которые действительно определили этот год.

«Смерть от молнии» (Death By Lightning)

Историческая драма о политических интригах XIX века неожиданно стала одним из самых точных сериалов года. Здесь не играют в костюмный пафос — здесь показывают, как власть ломает людей, а решения оборачиваются трагедиями. Сценарий и актерские работы делают сухие факты живыми и болезненными.

«Очень странные дела»

Пятый сезон поставил жирную точку в истории Хокинса. Связь Уилла и Векны изменила восприятие всего сериала, а финал превратил подростковую фантастику в драму о страхе, взрослении и утраченной невинности.

«Последний самурай» (Last Samurai Standing)

Netflix внезапно выдал лучший самурайский сериал десятилетия. Боевые сцены здесь не для галочки, а для рассказа истории. За каждым ударом — характер, выбор и цена выживания в эпоху, где честь уже ничего не гарантирует.

«Токсичный город» (Toxic Town)

Проект о реальной экологической катастрофе оказался страшнее любого хоррора. Четыре серии — и становится ясно, как легко обычные люди оказываются разменной монетой в игре корпораций и чиновников.

«Отдел нераскрытых дел» (Dept. Q)

Главный криминальный сериал года. Британская версия скандинавского нуара держит в напряжении до самого финала, который переворачивает все ожидания.

«Дипломат» (The Diplomat)

Третий сезон превратил политический сериал в полноценный триллер. Интриги, давление и личные кризисы Кейт Уайлер здесь ощущаются почти физически.

«Когда жизнь дарит тебе мандарины»

Корейская драма о любви и времени, которую невозможно смотреть фоном. Это сериал про людей, которые стареют, теряют и продолжают любить, несмотря ни на что, пишет ShadowTavern.

«Переходный возраст» (Adolescence)

Самый обсуждаемый сериал года и, возможно, самый важный. История о подростках и их страхах оказалась настолько точной, что ее цитируют уже не только критики, но и политики.

Netflix в 2025 году снова стал местом, где появляются проекты, о которых будут говорить еще долго.