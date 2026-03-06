Меню
Netflix радует, но зрители фырчат: что ждать от «Игры в кальмара: VIP Вызов» — участники вызывают не интерес, а недоумение

6 марта 2026 11:00
Чего нам ждать от продолжения.

Продюсеры реалити‑проекта «Игра в кальмара: Вызов» сообщили о запуске новой версии шоу под названием «VIP Вызов», а трейлер уже появился на YouTube.

В оригинальной драме VIP-гостями были сверхбогатые люди, ради развлечения которых и была придумана сама «Игра в кальмара», а во втором сезоне эти персонажи ненадолго выходили выходили на игровое поле и непосредственно ликвидировали участников. По замыслу создателей, в «VIP Вызове» восемь известных людей вступят в соревнование на повышенных ставках, чтобы проверить свои ум, стратегическое мышление и игровые навыки.

Анонс вызвал в сети в основном скепсис: пользователи усомнились, что все приглашенные действительно заслуживают ярлыка «VIP». В список восьми, как указано в промо‑материалах, вошли чемпион НБА 2016 года Тристан Томпсон, Мелани Браун из Spice Girls и еще шесть людей, известных по другим реалити‑проектам.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел в сентябре 2021 года, второй — в декабре 2024‑го, третий — в июне 2025‑го.

В общем посмотрим, сможет ли новая версия перебить по популярности оригинал. Время покажет.

Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
