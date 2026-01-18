Netflix показал новую Уэнсдей: фанаты «Ван Пис» все поняли по одному кадру

Совсем скоро фанатов ждёт новая волна обожания к Уэнсдей. И это не героиня Дженны Ортеги из хоррор-сериала. Компания Netflix недавно показала свежий постер ко второму сезону «One Piece. Большой куш».

Именно на нём в полный рост предстаёт мисс Уэнсдей, которую в мире пиратов знают под другим именем — принцесса Нефертари Виви. Так что поклонникам аниме и манги пора готовиться встречать свою легендарную героиню с голубыми волосами.

Мисс Уэнсдей в сериале «One Piece. Большой куш»

В аниме принцесса Нефертари Виви предстаёт в двух ипостасях. Ведь для выполнения секретной миссии её внешность кардинально меняется.

«Оперативный образ» состоит из минималистичной белой футболки, дерзких синих шорт и узнаваемых полосатых сапог. Именно в этом виде она действует под конспиративным псевдонимом мисс Уэнсдей, внедряясь в ряды преступного синдиката.

Роль в сериале доверили британской актрисе по имени Чаритра Чандран. Поклонники костюмированных драм могли ранее заметить её в популярном проекте «Бриджертоны» в образе леди Эдвины.

Сериал «One Piece. Большой куш»

В предстоящих сериях с 10 марта авантюрное путешествие экипажа выйдет на новый, ещё более рискованный виток.

Корабль устремится в сердце Гранд Лайна, где команде предстоит столкновение с грозной преступной корпорацией «Барок Воркс» и преодоление легендарного порога.

Маршрут также приведёт искателей приключений на остров Литл-Гарден. Но самое значимое пополнение ждёт команду в лице новых спутников: к ним примкнут как раз Нефертари Виви и оленёнок-доктор Тони Тони Чоппер.

