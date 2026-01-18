Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Netflix показал новую Уэнсдей: фанаты «Ван Пис» все поняли по одному кадру

Netflix показал новую Уэнсдей: фанаты «Ван Пис» все поняли по одному кадру

18 января 2026 18:37
Кадр из мультсериала «Ван Пис»

Стриминг представил постер героини.

Совсем скоро фанатов ждёт новая волна обожания к Уэнсдей. И это не героиня Дженны Ортеги из хоррор-сериала. Компания Netflix недавно показала свежий постер ко второму сезону «One Piece. Большой куш».

Именно на нём в полный рост предстаёт мисс Уэнсдей, которую в мире пиратов знают под другим именем — принцесса Нефертари Виви. Так что поклонникам аниме и манги пора готовиться встречать свою легендарную героиню с голубыми волосами.

Мисс Уэнсдей в сериале «One Piece. Большой куш»

В аниме принцесса Нефертари Виви предстаёт в двух ипостасях. Ведь для выполнения секретной миссии её внешность кардинально меняется.

Кадр из мультсериала «Ван Пис»

«Оперативный образ» состоит из минималистичной белой футболки, дерзких синих шорт и узнаваемых полосатых сапог. Именно в этом виде она действует под конспиративным псевдонимом мисс Уэнсдей, внедряясь в ряды преступного синдиката.

Роль в сериале доверили британской актрисе по имени Чаритра Чандран. Поклонники костюмированных драм могли ранее заметить её в популярном проекте «Бриджертоны» в образе леди Эдвины.

Постер сериала «One Piece. Большой куш»

Сериал «One Piece. Большой куш»

В предстоящих сериях с 10 марта авантюрное путешествие экипажа выйдет на новый, ещё более рискованный виток.

Корабль устремится в сердце Гранд Лайна, где команде предстоит столкновение с грозной преступной корпорацией «Барок Воркс» и преодоление легендарного порога.

Маршрут также приведёт искателей приключений на остров Литл-Гарден. Но самое значимое пополнение ждёт команду в лице новых спутников: к ним примкнут как раз Нефертари Виви и оленёнок-доктор Тони Тони Чоппер.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из мультсериала «Ван Пис»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ghibli не всегда выпускает шедевры: это аниме 2021 года провалилось с 28% на RT — фанаты стараются его забыть Ghibli не всегда выпускает шедевры: это аниме 2021 года провалилось с 28% на RT — фанаты стараются его забыть Читать дальше 17 января 2026
Им не потребовалось 1000 серий, чтобы рассказать крутую историю: 4 мини-аниме, которые смотрятся на одном дыхании Им не потребовалось 1000 серий, чтобы рассказать крутую историю: 4 мини-аниме, которые смотрятся на одном дыхании Читать дальше 16 января 2026
Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» Читать дальше 15 января 2026
Дату выхода 3 сезона «Реинкарнации безработного» наконец озвучили: но, кажется, и это опять не финал Дату выхода 3 сезона «Реинкарнации безработного» наконец озвучили: но, кажется, и это опять не финал Читать дальше 15 января 2026
Пока все смотрели на ТВ «Иронию судьбы», «пираты» отсчитывали куранты под хоррор: именно эту ленту чаще всего скачивали в праздники Пока все смотрели на ТВ «Иронию судьбы», «пираты» отсчитывали куранты под хоррор: именно эту ленту чаще всего скачивали в праздники Читать дальше 19 января 2026
«Вот умеют закрутить сюжет!»: даже те, кто не смотрит аниме, с нетерпением ждут «Свадьбу светлячков» «Вот умеют закрутить сюжет!»: даже те, кто не смотрит аниме, с нетерпением ждут «Свадьбу светлячков» Читать дальше 19 января 2026
Посмотрела культовый сериал от Hulu и теперь хочу промыть глаза: вместо любовной драмы выдали разврат, вранье и сборище инфантилов Посмотрела культовый сериал от Hulu и теперь хочу промыть глаза: вместо любовной драмы выдали разврат, вранье и сборище инфантилов Читать дальше 18 января 2026
Хатидже злилась не просто так: что на самом деле было между Ибрагимом и Шах-султан Хатидже злилась не просто так: что на самом деле было между Ибрагимом и Шах-султан Читать дальше 18 января 2026
В «Доме дракона» все напутали, и даже Мартин ошибся: мы узнали, чем на самом деле болел Визерис — этот диагноз сейчас ставят многим В «Доме дракона» все напутали, и даже Мартин ошибся: мы узнали, чем на самом деле болел Визерис — этот диагноз сейчас ставят многим Читать дальше 18 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше