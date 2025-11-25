Меню
Netflix готовит новый суперхит: криминальная драма с Джоэлом Эдгертоном может обойти и «Уэнсдей», и «Игру в кальмара»

25 ноября 2025 20:33
Джоэл Эдгертон

Будет насыщенных 8 эпизодов.

Стриминг Netflix заказал восьмисерийную криминальную драму с Джоэлом Эдгертоном в главной роли — и уже по первым деталям понятно, что платформа нацелилась на новый суперхит, который может обойти по популярности и «Уэнсдей», и «Игру в кальмара».

Проект собирают A24 и Джереми Солнье, а сама концепция звучит так, будто её придумали на спор: что произойдёт, если элитные бойцы перестанут служить государству и начнут продавать свою силу тем, у кого больше наличных? Это не просто синопсис — это готовая искра.

О чём расскажет сериал

«Критическая точка» разворачивается вокруг бывших бойцов спецподразделения, которые вместо тихой жизни после службы создают частную военную компанию и превращают свой опыт в товар.

Их клиенты — криминальные структуры по всему миру, а цена ошибки здесь такая же, как на настоящей войне. Против них выходит агент ФБР, человек редкой одержимости: он не просто расследует дело, он доведёт его до конца, даже если придётся идти по следу через континенты, пишет ОККО.

Кто стоит за проектом

Роль лидера группы, Рэда, исполняет Джоэл Эдгертон — актёр, который умеет держать внутреннее напряжение так, что экран будто гудит. Сценарий пишет Харрисон Куэри, а режиссёрское кресло занимает Джереми Солнье, постановщик «Ребел-Ридж», известный умением превращать даже простую сцену в прожигательный саспенс.

Netflix пока не раскрывает дату премьеры, но набор параметров слишком очевиден: A24 + Солнье + Эдгертон = тот самый сериал, который запускаешь «на пять минут», а потом обнаруживаешь, что ночь уже ушла, а паузу нажать невозможно.

Фото: Кадр из фильма «Сны поездов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
