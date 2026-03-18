Киноафиша Статьи После одной фразы Васильев ушел из «Сватов»: зрители обожали его 4 сезона, но актер больше так не мог

После одной фразы Васильев ушел из «Сватов»: зрители обожали его 4 сезона, но актер больше так не мог

18 марта 2026 08:56
Кадр из сериала «Сваты»

Для фанатов это стало полной неожиданностью. 

Анатолий Васильев, исполнивший одну из важных ролей в сериале «Сваты», неожиданно покинул проект после четвертого сезона, что заставило создателей срочно переписывать сценарий.

Долгое время актер не раскрывал причины своего ухода, но позже поделился своими истинными мотивами. Оказалось, что Васильев был разочарован работой сценаристов и испытывал напряженные отношения с коллегами на съемочной площадке, в частности с Федором Добронравовым.

В интервью о сериале «Сваты» Анатолий Васильев откровенно рассказал о причинах своего решения. Он отметил, что его разочаровал поверхностный подход к созданию шоу. По его словам, у него накопилась творческая неудовлетворенность. И при наличии такого потенциала проект мог быть более глубоким и качественным, пояснил он.

Васильев не раз предлагал команде вдохновляться работами Рязанова и Данелии, где глубокий смысл не мешал коммерческому успеху. Ключевым моментом его решения стало случайное замечание одного из зрителей, который признался, что смотрит сериал «под пивко». Эта фраза сильно задела актера, тогда как его коллеги, похоже, не обращали на это внимания. Именно в этот момент Васильев осознал, что его представления о качественном продукте кардинально отличаются от взглядов создателей шоу.

Анатолий Васильев неоднократно пытался убедить своих коллег по «Сватам» Людмилу Артемьеву, Татьяну Кравченко и Федора Добронравова стремиться к более глубоким сценариям, но его инициативы оставались без ответа. Хотя актер отрицал наличие открытых конфликтов, его недовольство проявлялось в интервью.

Особенно Васильев отметил Федора Добронравова, намекнув, что тот застрял в комедийном амплуа и не развивается как артист.

Я бы хотел видеть Федю и в других ролях, но он работает в том жанре, в котором сильнее всего, — сказал актер.

Людмилу Артемьеву он раскритиковал за высокомерное отношение к поклонникам. Своими наблюдениями поделился актер в разговоре с «АиФ».

Фото: Кадр из сериала «Сваты»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
