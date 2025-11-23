Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ненавидела все волшебное, но от бедного сироты не отказалась: почему Петунья Дурсль все-таки приняла Гарри в семью

Ненавидела все волшебное, но от бедного сироты не отказалась: почему Петунья Дурсль все-таки приняла Гарри в семью

23 ноября 2025 11:50
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Хотя полноценным членом семьи он так и не стал.

В истории о «Гарри Поттере» тётя Петуния — один из самых непростых персонажей. Она проживает жизнь рядом с магией, которую ненавидит, и каждый раз смотрит на Гарри так, словно видит оживший укор. Но за её резкостью стояло не только упрямство — судьба подбросила ей выбор, от которого она не могла отвернуться.

Почему она все-таки приняла племянника в свою семью?

Ненависть к Лили — и то самое письмо

Петуния никогда не прощала Лили её «избранности» — письма из Хогвартса, способности, внимания родителей. Эта обида не выцвела с годами, наоборот, стала плотнее, как бумага от влаги.

Но всё рухнуло в одну ночь: Лили погибла, и на пороге Дурслей появился ребёнок — и письмо Дамблдора, которому невозможно было не придать значения. В нём было объяснено главное: Гарри защищён магией матери только рядом с кровной роднёй. И если Петуния не примет племянника под свою крышу — защита рассыплется, а тьма найдёт его мгновенно.

Опека как данность, а не выбор

Были ли у Петунии варианты? Формально — нет. Она была единственным живым родственником Гарри, и именно ей бы досталась опека, даже без магической составляющей.

Но история с Волан-де-Мортом превращала эту опеку из формальности в вопрос жизни и смерти. Даже Петуния Дурсль — строгая, холодная, воспитанная в духе «нам магия ни к чему» — не могла отвернуться от младенца, которого убили бы, стоит ей захлопнуть дверь.

Любовь, которой она не умела

Да, Гарри получил вместо семьи — чулан, работу по дому и регулярные упрёки. Но парадокс в том, что именно Петуния обеспечила ему самую сильную защиту — ту самую, заложенную смертельной жертвой Лили.

Годы спустя становится ясно: её жестокость — это смесь обиды, страха и отчаянного желания жить «как нормальные люди». Она не умела любить волшебный мир, а значит — не умела любить и Гарри. Но она всё равно спасла ему жизнь, пусть самой и не хватало смелости это признать.

Итог

Петуния Дурсль не стала идеальной тётей, но стала тем человеком, чьё «да» ночью перечеркнуло планы Волан-де-Морта. Зная это, иначе смотришь даже на её холод: за ним прятался человек, которого жизнь заставила быть оплотом защиты для мальчика, воплощающего всё то, чего она боялась.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это были бы "Чужие", но с динозаврами»: что хотел снять Кэмерон в «Парке Юрского периода» — и почему хорошо, что снял Спилберг «Это были бы "Чужие", но с динозаврами»: что хотел снять Кэмерон в «Парке Юрского периода» — и почему хорошо, что снял Спилберг Читать дальше 24 ноября 2025
«“Битва за битвой” довела меня до слез»: звезда «Гладиатора 2» рассказал, какой момент фильма с Ди Каприо буквально добил его в зале «“Битва за битвой” довела меня до слез»: звезда «Гладиатора 2» рассказал, какой момент фильма с Ди Каприо буквально добил его в зале Читать дальше 24 ноября 2025
Не «Долгая прогулка» и не «Дракула»: вот какой зарубежный фильм собрал 1 047 933 901 в прокате, став самым популярным в 2025 году Не «Долгая прогулка» и не «Дракула»: вот какой зарубежный фильм собрал 1 047 933 901 в прокате, став самым популярным в 2025 году Читать дальше 24 ноября 2025
Стала известна дата цифрового релиза «Хищника: Планета смерти» с 95% от зрителей на «томатах»: ждать осталось чуть больше 2-х недель Стала известна дата цифрового релиза «Хищника: Планета смерти» с 95% от зрителей на «томатах»: ждать осталось чуть больше 2-х недель Читать дальше 24 ноября 2025
Помните жуткого ирландца Реммика из «Грешников? Режиссер хита вдохновлялся диснеевским фильмом Помните жуткого ирландца Реммика из «Грешников? Режиссер хита вдохновлялся диснеевским фильмом Читать дальше 24 ноября 2025
Первая часть «Сумерек» собрала меньше всего денег: рейтинг по мировым сборам франшизы (у лидера $848 593 948) Первая часть «Сумерек» собрала меньше всего денег: рейтинг по мировым сборам франшизы (у лидера $848 593 948) Читать дальше 24 ноября 2025
Когда кино — это лучшее лекарство: 5 фильмов для тех, кого простуда «заперла» дома Когда кино — это лучшее лекарство: 5 фильмов для тех, кого простуда «заперла» дома Читать дальше 24 ноября 2025
Звезда «Властелина колец» считает удачным только один фильм из всей трилогии: франшиза сделала его знаменитым, а он раскритиковал Питера Джексона Звезда «Властелина колец» считает удачным только один фильм из всей трилогии: франшиза сделала его знаменитым, а он раскритиковал Питера Джексона Читать дальше 23 ноября 2025
3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал 3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал Читать дальше 23 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше