Ненавидела все волшебное, но от бедного сироты не отказалась: почему Петунья Дурсль все-таки приняла Гарри в семью

Хотя полноценным членом семьи он так и не стал.

В истории о «Гарри Поттере» тётя Петуния — один из самых непростых персонажей. Она проживает жизнь рядом с магией, которую ненавидит, и каждый раз смотрит на Гарри так, словно видит оживший укор. Но за её резкостью стояло не только упрямство — судьба подбросила ей выбор, от которого она не могла отвернуться.

Почему она все-таки приняла племянника в свою семью?

Ненависть к Лили — и то самое письмо

Петуния никогда не прощала Лили её «избранности» — письма из Хогвартса, способности, внимания родителей. Эта обида не выцвела с годами, наоборот, стала плотнее, как бумага от влаги.

Но всё рухнуло в одну ночь: Лили погибла, и на пороге Дурслей появился ребёнок — и письмо Дамблдора, которому невозможно было не придать значения. В нём было объяснено главное: Гарри защищён магией матери только рядом с кровной роднёй. И если Петуния не примет племянника под свою крышу — защита рассыплется, а тьма найдёт его мгновенно.

Опека как данность, а не выбор

Были ли у Петунии варианты? Формально — нет. Она была единственным живым родственником Гарри, и именно ей бы досталась опека, даже без магической составляющей.

Но история с Волан-де-Мортом превращала эту опеку из формальности в вопрос жизни и смерти. Даже Петуния Дурсль — строгая, холодная, воспитанная в духе «нам магия ни к чему» — не могла отвернуться от младенца, которого убили бы, стоит ей захлопнуть дверь.

Любовь, которой она не умела

Да, Гарри получил вместо семьи — чулан, работу по дому и регулярные упрёки. Но парадокс в том, что именно Петуния обеспечила ему самую сильную защиту — ту самую, заложенную смертельной жертвой Лили.

Годы спустя становится ясно: её жестокость — это смесь обиды, страха и отчаянного желания жить «как нормальные люди». Она не умела любить волшебный мир, а значит — не умела любить и Гарри. Но она всё равно спасла ему жизнь, пусть самой и не хватало смелости это признать.

Итог

Петуния Дурсль не стала идеальной тётей, но стала тем человеком, чьё «да» ночью перечеркнуло планы Волан-де-Морта. Зная это, иначе смотришь даже на её холод: за ним прятался человек, которого жизнь заставила быть оплотом защиты для мальчика, воплощающего всё то, чего она боялась.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.