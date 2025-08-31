Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ненавидел, но делал это постоянно: почему Хаул превращается в птицу в «Ходячем замке»?

Ненавидел, но делал это постоянно: почему Хаул превращается в птицу в «Ходячем замке»?

31 августа 2025 10:23
Кадр из мультфильма «Ходячий замок»

Герой рисковал собой.

«Ходячий замок» Хаяо Миядзаки впервые увидел свет в 2004 году и сразу покорил зрителей. Этот анимационный шедевр не просто рассказывает историю — он несёт в себе пацифистские идеи, которые особенно ярко воплощает в себе персонаж Хаула. По крайней мере, именно это отметили критики, номинировав работу на «Оскар».

Хаул, ученик волшебницы Салиман, тайно заключил сделку с дьяволом в погоне за вершинами магии. Это дало ему способность превращаться в гигантскую птицу.

Кадр из мультфильма «Ходячий замок» (2004)

Когда началась война, он стал использовать эту силу в бою — разрушал вражеские летательные аппараты и защищал города. Но каждая трансформация всё больше стирала его человеческую сущность.

Демон Кальцифер предупреждал: если Хаул не остановится, он навсегда останется чудовищем. Магия превращала его в орудие войны — именно в то, что он больше всего презирал.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в культовом аниме «Ходячий замок» должна быть совсем другая злодейка.

Фото: Кадры из мультфильма «Ходячий замок» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Читать дальше 29 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Именно этот российский город чаще всего появлялся в японском аниме: его нашли даже у Миядзаки Именно этот российский город чаще всего появлялся в японском аниме: его нашли даже у Миядзаки Читать дальше 25 сентября 2025
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Читать дальше 29 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше