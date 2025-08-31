Ненавидел, но делал это постоянно: почему Хаул превращается в птицу в «Ходячем замке»?

«Ходячий замок» Хаяо Миядзаки впервые увидел свет в 2004 году и сразу покорил зрителей. Этот анимационный шедевр не просто рассказывает историю — он несёт в себе пацифистские идеи, которые особенно ярко воплощает в себе персонаж Хаула. По крайней мере, именно это отметили критики, номинировав работу на «Оскар».

Хаул, ученик волшебницы Салиман, тайно заключил сделку с дьяволом в погоне за вершинами магии. Это дало ему способность превращаться в гигантскую птицу.

Когда началась война, он стал использовать эту силу в бою — разрушал вражеские летательные аппараты и защищал города. Но каждая трансформация всё больше стирала его человеческую сущность.

Демон Кальцифер предупреждал: если Хаул не остановится, он навсегда останется чудовищем. Магия превращала его в орудие войны — именно в то, что он больше всего презирал.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в культовом аниме «Ходячий замок» должна быть совсем другая злодейка.