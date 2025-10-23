Меню
Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»?

23 октября 2025 16:00
Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)

С ним связан финал ленты.

Этой осенью наконец-то вышла «Долгая прогулка» — экранизация одной из самых ранних и мрачных работ Стивена Кинга. Роман он написал ещё студентом, едва переступив порог 20-летия, и выпустил под псевдонимом Ричард Бахман.

После раскрытия авторства книга долго не могла пробиться в кино — ею интересовались даже мэтры вроде Фрэнка Дарабонта и Джорджа Ромеро, но проекты застревали в разработке. И только сейчас история получила воплощение.

50 юношей — по одному от каждого штата — ежегодно отправляются в смертельную гонку по имени «Долгая прогулка». Главное правило простое: идешь без остановок. Три предупреждения — и ты мишень для солдат, которые едут за колонной с приказом стрелять на поражение. Побеждает последний выживший.

Награда — огромные деньги и исполнение любого законного желания. Хочешь яхту — пожалуйста. Но изменить систему или отменить саму «Прогулку» — нельзя.

Именно в этом и заключается трагедия Рэя Гэррети, наивного парня из Мэна. Когда-то на его глазах Майор застрелил его отца. Теперь Рэй мечтает выиграть и в качестве приза попросить пистолет. Его единственное желание — отомстить офицеру, разрушившему его жизнь.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что скрывает концовка «Долгой прогулки» и как ее трактуют поклонники.

Фото: Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
