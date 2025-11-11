Не успеете моргнуть — и поймете, что в «Методе» все не так просто: кто и зачем убил отца Есении

Меню
11 ноября 2025 10:23
Кадр из сериала "Метод"

После этой сцены  даже Меглин теряет хладнокровие.

В «Метода» всегда кто-то оказывается не тем, кем кажется. Но эта тайна стала самой болезненной. Есения, прошедшая через безумие, смерть и любовь, наконец узнаёт, кто убил её отца. И правда оказывается чудовищнее, чем любое преступление из дел Родиона Меглина.

Кто убил отца Есении

Убийцей оказался Евгений Осмысловский — её одноклассник, первый друг и впоследствии муж. Тот, кому она доверяла больше всех. Женя убил Андрея Стеклова по приказу Игоря Самарина — психолога и маньяка, известного как «Ты меня не поймаешь». Самарин использовал Осмысловского как орудие, чтобы подставить Меглина и окончательно разрушить его жизнь.

Почему это случилось

Стеклов, старший советник юстиции, всегда считал Меглина чудовищем. Он хотел спасти дочь от его влияния, но стал жертвой этой самой связи. Осмысловский, не осознавая до конца, что делает, выполнил приказ Самарина — и нажал на курок.

Когда она узнаёт правду

Во втором сезоне «Метода» Есения наконец складывает все пазлы. Без громких признаний, без драмы — просто холодное осознание, что убийца был рядом. Сцена, после которой становится ясно: в мире «Метода» нет героев. Есть лишь те, кто слишком поздно понял, что такое любовь и цена правды.

Фото: Кадр из сериала "Метод"
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
