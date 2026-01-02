Меню
Не только «Вий» 1967 года с Варлей и Куравлевым: 5 экранизаций Гоголя, от которых кровь реально стынет в жилах

Не только «Вий» 1967 года с Варлей и Куравлевым: 5 экранизаций Гоголя, от которых кровь реально стынет в жилах

2 января 2026 22:00
Кадр из фильма «Вий» (1967)

Культовая литература, которая стала классикой.

У Гоголя есть одна удивительная особенность: его мистику экранизируют так часто, будто это бесконечный сериал, выходящий уже двести лет. Каждая новая попытка — от немого кино до 3D-ужастика — вновь возвращает нас в туман хуторов, где ведьмы летают, черти прячутся за печкой, а утопленницы выбираются из воды, как будто их время никогда не проходило.

Мы выбрали пять самых выразительных экранизаций гоголевских страшилок — тех, что определили жанр и задали тон всей кинематографической мистике по-русски.

«Вий» (1967)

«Вий» (1967)

Классика, которую сравнивают со всем — и от которой спасу нет: всё равно возвращаешься к ней, как Хома Брут возвращался в ту церковь. Каноническая экранизация Ершова и Кропачева «Вий» стала культом не только из-за Варлей и Куравлёва. Она — редкий случай, когда советское кино позволило себе настоящую нечисть, да ещё и с ощущением неминуемого кошмара.

Каждый пролом стены, каждый шорох в тёмном углу — это не спецэффекты, а чистый гоголевский ужас, впитанный в доски старой церкви. И пусть позже снимут 3D-версии, альтернативные трактовки и современные «прочтения» — народный любимец у нас один, и он из 1967-го.

«Майская ночь, или Утопленница» (1952)

«Майская ночь, или Утопленница» (1952)

Александр Роу вообще любил Гоголя так, как любить писателей умеют только кинематографисты со стажем киносказочников. Его «Майская ночь» — пример того, как фольклорная жуть превращается в изящную, почти музыкальную по ритму историю.

Утопленницы, мачеха-ведьма, озёрная ночь, где туман будто дышит, — всё выглядит не карикатурой, а подлинным народным сном. И музыка Римского-Корсакова, встроенная в фильм, делает эту мистику чарующей: смотреть страшно и красиво одновременно — тот самый фирменный эффект советской сказки для взрослых.

«Пропавшая грамота» (1972)

«Пропавшая грамота» (1972)

Тут реальность окончательно сдаёт позиции и пускает на сцену бесовщину с размахом. Гоголевская повесть, где черт ворует гетманскую грамоту, превратилась в задорную комедию с казацким ухарством и фольклорным безумием.

Казак с лихой ухмылкой, чертовщина в лесу, ярмарочный дух и диалоги, которые как будто с села под Диканькой записали буквально — всё складывается в фильм, который пугает в меру, но чарует полностью. Если бы у нечистой силы был корпоративный праздник, он выглядел бы точно так.

«Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством» (1961)

«Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством» (1961)

Роу здесь снова творит магию — и, кажется, устанавливает планку для всех будущих кино-рождественских историй. Полёт Вакулы верхом на чёрте, царские черевички, морозный воздух, шум весёлой деревни — всё это держится на авантюрной лёгкости и по-детски искреннем юморе.

Страшилки в этой повести не столько пугают, сколько создают ощущение сказочного мира, в котором и бытовое, и чудесное живут рядом. А черт в исполнении Милляра — это тот самый экранный злодей, которого любят сильнее положительных героев.

«Гоголь. Страшная месть» (2018)

«Гоголь. Страшная месть» (2018)

Современный взгляд на гоголевскую мистику — тёмный, насыщенный, стилизованный. Эта экранизация идёт своим путём: вместо точного следования сюжету она собирает вселенную, где сам Николай Васильевич превращается в участника событий и одновременно — в автора собственной судьбы.

Атмосфера у фильма густая, как лесной туман после полуночи: ведьмы, проклятия, всадники, семейные тайны, — всё сплетено так, что кажется: Гоголь и правда мог бы быть одним из героев своих страшных повестей. И пусть это не канон, но для жанра — яркая веха.

Гоголя можно экранизировать бесконечно — в его мистике есть что-то вечное, что заставляет режиссёров снова и снова возвращаться к панночкам, чертям и ночам под Диканькой. А зрителей — включать эти истории зимой, чтобы поёжиться, улыбнуться и понять: у народной страшилки долгая жизнь.

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.

Фото: Кадр из фильма «Вий» (1967), «Майская ночь, или Утопленница» (1952), «Пропавшая грамота» (1972), «Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством» (1961), «Гоголь. Страшная месть» (2018)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
