Не только в сериале «Чикатило»: есть еще 3 города со страшными тайнами из детективных триллеров — у одного из проектов рейтинг аж 8.2

23 марта 2026 17:09
Кадры из сериалов «Отпечатки», «Трасса», «Хрустальный»

Что-то уже снято, а один жду с нетерпением

Российские криминальные сериалы всё чаще выстраивают сюжет вокруг места действия. Город или район в таких проектах не просто фон. Он задаёт темп расследования, влияет на поступки героев и становится важной сюжетной составляющей. В криминальных детективах Ростовскую область многие поклонники связывают со страшным серийным маньяком Андреем Чикатило. Однако есть и другие сериалы, в которых город является главным героем, хотя и вымышленным.

1. «Отпечатки» — Заречный

Заречный здесь вымышленный город. В него возвращается следователь Яна Князева в исполнении Оксаны Акиньшиной, чтобы найти убийцу. По ходу дела героиня сталкивается с местами из своего детства и людьми из прошлого. Съёмки проходили в Астрахани и области. В кадре заметны набережные, дороги и открытые пространства, которые формируют облик Заречного. В проекте также снимались Дмитрий Чеботарев, Анна Богомолова, Евгений Санников, Олег Рязанцев и Полина Кутепова. В остальных ролях: Агриппина Стеклова, Владимир Большов, Евгений Харитонов и другие. Старт сериала намечен на 1 апреля.

2. «Трасса» — южный город N, Рейтинг «Кинопоиска» — 8.0

Действие разворачивается в условном южном городе. Сюда приезжает петербургская судья Светлана в исполнении Карины Разумовской. Она ищет приёмную дочь Киру, роль которой сыграла Елизавета Ищенко. Одновременно в том же городе расследуют массовое убийство: тринадцатилетняя девочка расправилась с семьёй. Следствие ведёт Эльвира Бараева. Основные сцены снимали в Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках. Дача героини размещена в Ленинградской области, около Шлиссельбурга и крепости Орешек. Создатели проекта использовали курортные виды юга без праздничной атмосферы. Пейзажи, частный сектор и дороги показаны как среда, где исчезновение и насилие уже не выглядят исключением. В сериале также снялись Александр Ильин младший, Анна Михалкова, Семён Серзин и другие.

3. «Хрустальный» — Хрустальный, Рейтинг «Кинопоиска» — 8.2

В провинциальном городе Хрустальном находят тело мальчика. Дело ведёт местный следователь Геннадий в исполнении Николая Шрайбера. Из Москвы приезжает его брат Сергей, специалист по маньякам, роль которого исполнил Антон Васильев. Сценарист Олег Маловичко подчёркивал личную близость темы детской травмы к работе над сериалом. Город показан как замкнутое пространство, где у каждого своя роль, а преступление затрагивает страшное прошлое всех героев. В сериале также сыграли Екатерина Олькина, Дарья Екамасова, Карина Разумовская и другие.

Фото: Кадры из сериалов «Отпечатки», «Трасса», «Хрустальный»
Камилла Булгакова
