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Киноафиша Статьи Не только «Трасса» и «Аутсорс»: Okko готовит самый амбициозный исторический сериал последних лет с Алексеем Серебряковым

Не только «Трасса» и «Аутсорс»: Okko готовит самый амбициозный исторический сериал последних лет с Алексеем Серебряковым

21 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Восточная дорога»

Уже на старте выглядит впечатляюще.

Онлайн-кинотеатр Okko продолжает расширять линейку громких проектов. На этот раз вместе с продюсерской компанией SREDA он взялся за историю князя Рюрика — героя, которого российское кино почти никогда не показывало. И уже сейчас у сериала «Восточная дорога» есть сразу несколько причин, чтобы ждать премьеру.

Если раньше SREDA делала ставку на современные криминальные драмы вроде «Трассы», «Лихих» и «Аутсорса», то теперь студия решила попробовать себя в совершенно новом жанре. «Восточная дорога» обещает стать одним из самых масштабных исторических проектов последних лет.

В центре сюжета — князь Рюрик

Действие сериала развернется во второй половине IX века — задолго до событий, которые чаще всего показывают в российских исторических фильмах.

Авторы расскажут о времени, когда скандинавские русы контролировали торговый путь из Европы в Византию, а молодой Рюрик только начинал править в Ладоге. Именно этот период считается одним из самых загадочных в ранней истории Древней Руси и редко становится основой для крупных экранных проектов.

Алексей Серебряков сыграет главную роль

Образ князя Рюрика воплотит Алексей Серебряков. В последние годы актер чаще появлялся в ярких ролях второго плана, поэтому его возвращение в центр масштабной истории уже вызывает большой интерес.

Компанию ему составят Дарья Верещагина, Михаил Евланов, Полина Ауг, Иван Фоминов, Евгений Шварц и другие известные актеры. Такой состав позволяет рассчитывать, что внимание уделят сразу нескольким сюжетным линиям.

За сериал отвечают создатели громких проектов

Сценарий написал Александр Терехов, работавший над фильмом «Дылда», а режиссером стал Морад Абдель-Фаттах, который ранее снял исторические проекты «Екатерина Великая» и «Александр I».

Учитывая, что именно SREDA подарила зрителям такие хиты, как «Трасса», «Лихие» и «Аутсорс», интерес к «Восточной дороге» вполне объясним. Если авторам удастся сохранить привычный уровень качества и бережно подойти к историческому материалу, Okko может получить еще один крупный сериал, который будут обсуждать далеко за пределами платформы.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Восточная дорога»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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