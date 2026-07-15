Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Не только «Парк Юрского периода»: 3 ярких роли Сэма Нила, которые раскрывают его совсем с другой стороны

Не только «Парк Юрского периода»: 3 ярких роли Сэма Нила, которые раскрывают его совсем с другой стороны

15 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Парк Юрского периода»

Самое время насладиться работами легендарного актера.

Большинство зрителей знают Сэма Нила как доктора Алана Гранта из «Парка Юрского периода». Но за долгую карьеру актер успел сыграть десятки совершенно разных героев — от сурового инспектора до человека, постепенно теряющего рассудок. Если хочется открыть его с новой стороны, начните с этих трех проектов.

В пасти безумия — один из лучших хорроров Джона Карпентера

Если любите мистику и психологические триллеры, этот фильм точно заслуживает внимания.

Сэм Нил играет страхового агента Джона Трента, который отправляется на поиски загадочного писателя. Постепенно расследование превращается в настоящий кошмар, где становится невозможно понять, что реально, а что — плод безумия.

Именно здесь актер показывает одну из самых сильных ролей в карьере. Спокойный и рациональный герой постепенно теряет связь с реальностью, а зритель проходит этот путь вместе с ним.

Острые козырьки — один из самых ярких злодеев сериала

Кадр из сериала "Острые козырьки"

В культовом британском сериале Сэм Нил сыграл инспектора Кэмпбелла — человека, которого отправляют навести порядок в Бирмингеме и остановить банду Томаса Шелби.

Его герой — жесткий, принципиальный и очень опасный противник. Ради достижения цели он готов использовать самые разные методы, из-за чего противостояние с семьей Шелби становится одним из самых напряженных в первых сезонах. Многие зрители считают Кэмпбелла одним из самых запоминающихся антагонистов сериала.

Пианино — роль, которая раскрыла драматический талант актера

Драма Джейн Кэмпион давно считается классикой мирового кино.

Сэм Нил сыграл Алистера Стюарта — мужа главной героини, который искренне пытается построить семью, но постепенно оказывается во власти ревности и отчаяния.

Это совсем не тот образ, к которому привыкли поклонники актера. Здесь нет героизма и приключений — только сложные человеческие чувства и очень сильная актерская работа, благодаря которой персонаж вызывает одновременно и осуждение, и сочувствие.

Сэм Нил давно доказал, что его талант не ограничивается одним культовым блокбастером. Да, «Парк Юрского периода» навсегда останется его визитной карточкой, но такие работы, как «В пасти безумия», «Острые козырьки» и «Пианино», показывают, насколько разноплановым актером он был и остается.

Если до сих пор вы знали его только как доктора Алана Гранта, эти проекты помогут взглянуть на его фильмографию совсем по-новому.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из фильма «Парк Юрского периода»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему я кладу бутылку в бочок унитаза? Решаю сразу несколько неприятных проблем Почему я кладу бутылку в бочок унитаза? Решаю сразу несколько неприятных проблем Читать дальше 16 июля 2026
НТВ взялся за новый исторический детектив: Ленинград 1920-х годов, уличная банда и сложный главный герой — подарок зрителям НТВ взялся за новый исторический детектив: Ленинград 1920-х годов, уличная банда и сложный главный герой — подарок зрителям Читать дальше 15 июля 2026
Если любите «Фишер», посмотрите этот фильм 2025 года: тут маньяк — родственник жертвы (но это тоже реальный случай) Если любите «Фишер», посмотрите этот фильм 2025 года: тут маньяк — родственник жертвы (но это тоже реальный случай) Читать дальше 16 июля 2026
5 популярных аниме, где главный герой — злодей: «Тетрадь смерти» и другие заставят вас понервничать 5 популярных аниме, где главный герой — злодей: «Тетрадь смерти» и другие заставят вас понервничать Читать дальше 16 июля 2026
Скучаете по кольцу, теням Мордора и песне эльфов из «Властелина колец»? Эти 7 фильмов лечат душу, как Арвен лечила Фродо Скучаете по кольцу, теням Мордора и песне эльфов из «Властелина колец»? Эти 7 фильмов лечат душу, как Арвен лечила Фродо Читать дальше 16 июля 2026
Пока ждете сериал «Трудно быть богом» от НТВ: 3 экранизации Стругацких, которые уже одобрили фанаты книг Пока ждете сериал «Трудно быть богом» от НТВ: 3 экранизации Стругацких, которые уже одобрили фанаты книг Читать дальше 16 июля 2026
Кречетов мог сразу убить Гоцмана, но почему-то не стал: объясняем главную загадку «Ликвидации» Кречетов мог сразу убить Гоцмана, но почему-то не стал: объясняем главную загадку «Ликвидации» Читать дальше 16 июля 2026
Саша Белый точно набрал бы в этом тесте 8/8: попробуйте и вы продолжить культовые фразы из «Бригады» Саша Белый точно набрал бы в этом тесте 8/8: попробуйте и вы продолжить культовые фразы из «Бригады» Читать дальше 16 июля 2026
Почему Голлум не постарел, как Бильбо, когда потерял Кольцо? Кажется — сюжетная дыра, но у Толкина есть ответ Почему Голлум не постарел, как Бильбо, когда потерял Кольцо? Кажется — сюжетная дыра, но у Толкина есть ответ Читать дальше 16 июля 2026
ТОП-3 самых просматриваемых сериала на «Иви» на этой неделе: на первом месте, конечно, «Мажор» ТОП-3 самых просматриваемых сериала на «Иви» на этой неделе: на первом месте, конечно, «Мажор» Читать дальше 16 июля 2026
Этот научно-фантастический сериал — скрытая жемчужина HBO: даже жаль, что вышло всего 12 серий Этот научно-фантастический сериал — скрытая жемчужина HBO: даже жаль, что вышло всего 12 серий Читать дальше 16 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше