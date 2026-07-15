Не только «Парк Юрского периода»: 3 ярких роли Сэма Нила, которые раскрывают его совсем с другой стороны

Большинство зрителей знают Сэма Нила как доктора Алана Гранта из «Парка Юрского периода». Но за долгую карьеру актер успел сыграть десятки совершенно разных героев — от сурового инспектора до человека, постепенно теряющего рассудок. Если хочется открыть его с новой стороны, начните с этих трех проектов.

В пасти безумия — один из лучших хорроров Джона Карпентера

Если любите мистику и психологические триллеры, этот фильм точно заслуживает внимания.

Сэм Нил играет страхового агента Джона Трента, который отправляется на поиски загадочного писателя. Постепенно расследование превращается в настоящий кошмар, где становится невозможно понять, что реально, а что — плод безумия.

Именно здесь актер показывает одну из самых сильных ролей в карьере. Спокойный и рациональный герой постепенно теряет связь с реальностью, а зритель проходит этот путь вместе с ним.

Острые козырьки — один из самых ярких злодеев сериала

В культовом британском сериале Сэм Нил сыграл инспектора Кэмпбелла — человека, которого отправляют навести порядок в Бирмингеме и остановить банду Томаса Шелби.

Его герой — жесткий, принципиальный и очень опасный противник. Ради достижения цели он готов использовать самые разные методы, из-за чего противостояние с семьей Шелби становится одним из самых напряженных в первых сезонах. Многие зрители считают Кэмпбелла одним из самых запоминающихся антагонистов сериала.

Пианино — роль, которая раскрыла драматический талант актера

Драма Джейн Кэмпион давно считается классикой мирового кино.

Сэм Нил сыграл Алистера Стюарта — мужа главной героини, который искренне пытается построить семью, но постепенно оказывается во власти ревности и отчаяния.

Это совсем не тот образ, к которому привыкли поклонники актера. Здесь нет героизма и приключений — только сложные человеческие чувства и очень сильная актерская работа, благодаря которой персонаж вызывает одновременно и осуждение, и сочувствие.

Сэм Нил давно доказал, что его талант не ограничивается одним культовым блокбастером. Да, «Парк Юрского периода» навсегда останется его визитной карточкой, но такие работы, как «В пасти безумия», «Острые козырьки» и «Пианино», показывают, насколько разноплановым актером он был и остается.

Если до сих пор вы знали его только как доктора Алана Гранта, эти проекты помогут взглянуть на его фильмографию совсем по-новому.

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