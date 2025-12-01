Не только «Очень странные дела»: 5 сериалов 2025 года, которыми Netflix точно может гордиться

Надпись «Оригинальный сериал Netflix» сегодня — это как знак качества, своеобразный пропуск в мир большого кино. Если проект попал на главный стриминг планеты, значит, в нём точно есть что-то особенное.

Netflix давно уже не просто онлайн-кинотеатр, а настоящий маркет собственных историй, заказывающий фильмы и сериалы.

Мы отобрали пять многосерийных проектов этого года, которые не просто заполняют контент-ленту, а заслуживают самого пристального внимания — тех, о которых действительно хочется говорить, спорить и рекомендовать друзьям.

«Когда жизнь дает тебе мандарины»

Если вы думаете, что дорамы — это только о любовных треугольниках и счастливых финалах, сериал «Когда жизнь даёт тебе мандарины» готов вас приятно удивить. Это не просто корейская романтика, а настоящая семейная сага, растянувшаяся на десятилетия: трогательная, местами трагичная и удивительно глубокая.

Действие начинается в 1950-х и медленно разворачивается, показывая, как время меняет судьбы героев и переплетает их жизни. Это тот редкий случай, когда после финальных титров история не отпускает ещё долго, оставляя в душе тёплый след.

«Отдел нераскрытых дел»

Скандинавский нуар переехал под хмурые британские небеса и отлично там прижился. Сериал «Отдел нераскрытых дел» — это адаптация популярных романов Адлера-Ольсена, которую Netflix сделал понятнее для мировой аудитории, но не лишил той самой давящей атмосферы, за которую мы любим датские детективы.

«Первозданная Америка»

«Первозданная Америка» открыла зрителям глаза на настоящую, неприкрытую жестокость эпохи Дикого Запада. Молодая мать, спасающаяся от личной трагедии, нанимает проводника, чтобы пересечь бескрайние и опасные просторы Юты XIX века.

Этот сериал исследует Америку, показывая, как сталкиваются культуры, вера, насилие, сломанные судьбы. Настоящее путешествие в прошлое, из которого не хочется возвращаться.

«Переходный возраст»

«Переходный возраст» — смелый кинофестивальный эксперимент, снятый одним кадром. Зритель оказывается в постоянном, безостановочном потоке событий, где каждая секунда наполнена смыслом.

Сериал соединяет в себе детективную интригу, глубокий психологический портрет и острую социальную драму. Он погружает в мир подростка, который сталкивается со взрослыми секретами и трагедиями, и делает это с такой честностью, что хочется замедлить дыхание.

«Самый ценный игрок»

Netflix, увидев успех спортивных комедий у конкурентов, решил выпустить свой ответ — и получилась удивительно душевная история «Самый ценный игрок». Героиня сериала — легкомысленная любительница вечеринок, которая неожиданно становится владелицей огромного баскетбольного клуба.

В спорте она, конечно, ничего не смыслит, но зато отлично разбирается в людях, и порой это оказывается гораздо важнее.

Сериал ловит ту же волну, что и «Тед Лассо»: здесь много юмора и лёгкости, но под этой оболочкой скрывается честная история о доверии, взрослении и умении признавать ошибки. Если хочется чего-то искреннего, светлого и поднимающего настроение — этот проект точно заслуживает вашего внимания.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых триллеров, после которых сериалы Netflix кажется спокойным.