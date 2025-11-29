5 крутых триллеров, после которых сериалы Netflix кажется спокойным — подборка Apple TV для тех, кто любит держать нервы в тонусе

Apple TV давно играет не в объёмы, а в точность. У Netflix — поток премьер каждую неделю, но если каталоги уже пройдены вдоль и поперёк и хочется не случайного просмотра, а чего-то продуманного, стоит переключить внимание на триллеры Apple.

Это проекты, где не режут по эффектам, а вкладываются в сценарий, актёров и атмосферу. Пять тайтлов — пять разных углов жанра: от шпионского реализма до психологических ловушек и фантастики, сделанной без дешёвых ходов.

«Психиатр по соседству», 2021

Мягкий голос, кабинет, доверие — и пациент, которому уверенно переписывают жизнь. Пол Радд играет манипуляцию тихо, Уилл Феррелл — зависимость так натурально, будто это хроническая болезнь. Медленный яд, от которого не отвести взгляд.

«Заговор сестёр Гарви», 2022

Пять сестёр, один тираничный муж, смерть — возможно, случайная, возможно, нет. Следователи роют глубже, а зритель то смеётся, то нервничает. Ирландия здесь пахнет сыростью, семейные узы — железом, а триллер вдруг оборачивается чёрной комедией.

«Хромые лошади», 2022–

Отдел MI5 для провалившихся агентов, списанных как ненужные детали. И вдруг — заговор государственного масштаба. Гэри Олдман делает роль из разряда тех, что забыть невозможно: усталый, гениальный, грубый и единственный, кто видит всё ясно.

«Сияющие», 2022

Выжившая после нападения осознаёт, что прошлое меняется у неё на глазах — как будто время сломали. Убийца ходит через десятилетия, следы совпадают пугающе точно. Элизабет Мосс держит напряжение на уровне, где дышишь реже, чем нужно.

«Разделение», 2022

Lumon делит сознание пополам: работа без памяти личной жизни, дом без воспоминаний об офисе. Идея кажется идеальной, пока кто-то не чувствует что-то похожее на свободу. Триллер превращается в корпоративный кошмар, от которого трудно оторваться.

Apple TV удерживает планку и делает ставку на премиальные триллеры, где внимание к деталям стоит на первом месте. Каждый из пяти проектов предлагает свой угол взгляда на напряжение — от психологической зависимости до шпионских игр и временных парадоксов.

В каталоге платформы таких работ становится всё больше, и подборка показывает, что сервис уверенно конкурирует с крупнейшими игроками индустрии.

Также прочитайте: 95% свежести и 88 баллов: «Сны поездов» только-только вышли на Netflix — но зрители и критики хвалят наперебой