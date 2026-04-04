Не только мрачняк как в детективах НТВ: эта новинка 2026 года стоит внимания — и расследования, и любовь

В 2026 году выйдет немало интересных новинок. Если вы любите детективные истории, в которых не обходится без мелодрам, то мини-сериал «Бабье царство» вам точно понравится.

О чем фильм

Капитан юстиции Кира Веселова после развода возвращается из столицы в Северогорск, в родной дом, вместе с дочерьми — пятнадцатилетней Никой и десятилетней Лизой. Их встречает отец Киры, Михал Михалыч; когда‑то от него ушла и жена, мать Киры. Свекровь поддерживает Кирy, а сам Михал Михалыч — человек другой: она живёт по строгим правилам, он любит беспорядок и весёлые выходки. Кира переживает, что после набора веса утратила прежнюю красоту.

Два её одноклассника окажутся по-разные стороны баррикад — один станет другом, другой попытается использовать её в своих целях. И наконец: кто еще появится в этом «женском царстве», которое образовалось в квартире Михала Михалыча?

Почему стоит посмотреть

Сериал еще не вышел, но я уже уверен, что его стоит посмотреть. Мне нравится, как проект сочетает детективные загадки с личной, мелодраматической линией. История показывает не только работу героини, но и её личную жизнь и попытки устроить быт. Сюжет держит в напряжении: например, одно из дел — убийство известного ресторатора прямо на презентации нового сета.

Эта история понравится тем, кто любит фильмы о сильных женщинах, берущих ответственность за свою жизнь и умеющих распутывать сложные ситуации. Формат из нескольких фильмов, объединённых одной историей, даёт возможность глубже проникнуть в судьбы персонажей. Поэтому премьера весьма ожидаема. В последнее время особой популярностью пользуются детективы НТВ. Они невероятно интересные, но довольно мрачные и не всегда есть такое настроение. Этот сериал с загадками, но история более легкая.