Не только кровь и кишки, но еще и моральные дилеммы: 3 крутых экшн-сериала на Prime Video

30 сентября 2025 07:29
Кадр из сериала «Непобедимый», «Поколение Ви», Fallout

Их высоко ценят даже те, кто не любит подобный жанр.

Prime Video превратился в площадку, где экшен звучит на полную громкость. Здесь есть и супергерои, которые ломают кости с улыбкой, и постапокалипсис с кровью и радиоактивной пылью. Рассказываем о трёх лучших проектах, которые заслужили высшие оценки зрителей.

«Непобедимый» (с 2021 года)

Анимация на Prime — вовсе не детская. «Непобедимый» берёт классическую супергеройскую историю и выворачивает её наизнанку: подросток Марк узнаёт, что унаследовал способности от отца-героя Омни-Мен, и пытается стать защитником мира.

Но быстро выясняется, что папа — не тот, за кого его принимают. Сцены боёв здесь по жестокости обгоняют даже «Пацанов»: художники не стесняются показывать каждую кость, кровь и внутренности. Этот сериал держит зрителей за горло не меньше, чем за сердце.

«Поколение Ви» (с 2023 года)

«Пацаны» задали тон, а «Поколение Ви» сделало шаг в сторону молодёжной драмы. Вместо супергеройских корпораций — университет, где выращивают новых «звёзд» со сверхспособностями. Герои учатся, ссорятся, влюбляются — и параллельно рвут друг другу глотки.

Сюжет смещается к теме взросления и социальных экспериментов, но крови и цинизма не меньше, чем в оригинале. Особенно выделяется героиня Мари в исполнении Джаз Синклер — её история делает сериал не просто спин-оффом, а самостоятельным хитом.

Fallout (с 2024 года)

Адаптация культовой игры оказалась не провалом, а главным событием года. Люси выходит из уютного подземного Убежища и сталкивается с радиоактивной пустошью, где каждый встречный готов либо убить, либо продать. Здесь и мутанты, и рейдеры, и странные союзы ради выживания.

Постапокалиптическая эстетика воспроизведена до мельчайших деталей: зрители узнали любимые локации и ужаснулись знакомым тварям. Но за всем этим мясом скрывается история девушки, которая учится жить без фильтров цивилизации. И это делает «Fallout» одним из самых мощных экшн-сериалов последних лет.

Prime Video доказал: жанр экшн в сериалах не ограничивается драками. Это всегда о выборе, о границах морали и о том, насколько далеко можно зайти ради выживания или славы.

Фото: Кадр из сериала «Непобедимый», «Поколение Ви», Fallout
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
