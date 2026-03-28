Киноафиша Статьи Не только Ефремовы: 3 российские актерские династии, где каждый талантлив и знаменит

Не только Ефремовы: 3 российские актерские династии, где каждый талантлив и знаменит

28 марта 2026 07:00
Олег Ефремов, Михаил Ефремов, Никита Ефремов

Тут природа не отдохнула.

Многие дети стремятся повторить путь своих родителей. Одни считают, что дети известных актеров получают роли исключительно благодаря связям, тогда как другие уверены, что потомки знаменитостей добиваются успеха самостоятельно. В любом случае, сегодня я бы хотела обсудить три знаменитые актерские династии. Чаще всего говорят про такие династии как Ефремовы, в которой есть такие актеры, как Олег Ефремов, Михаил Ефремов и Никита Ефремов. Однако, помимо них, есть и другие артисты. О них и пойдет речь.

Янковские

Знаменитый актер Олег Янковский родился в семье, далекой от искусства, но он всегда мечтал о творчестве. С 1968 года Олег Янковский начал свою карьеру в кино, дебютировав в фильме «Щит и меч», где сыграл Генриха Шварцкопфа. Его карьера стремительно развивалась. Среди его фильмов можно отметить «Мой ласковый и нежный зверь», «Тот самый Мюнхгаузен», «Влюблен по собственному желанию» и другим.

На втором курсе саратовского театрального училища Олег встретил Людмилу Зорину. В 1968 году у пары родился единственный сын Филипп. С раннего возраста Филипп проявлял творческие наклонности и уже в 5 лет дебютировал в кино, сыграв мальчика Алешу в фильме «Зеркало». Сейчас в его фильмографии есть такие проекты, как «Распутин», «Таинственная страсть», «Волшебный участок».

В 1990 году у Филиппа Янковского и его супруги актрисы Оксаны Фандеры родился сын Иван, который также начал проявлять актерские способности с раннего возраста и уже в 10 лет снялся в фильме «Приходи на меня посмотреть». Однако активно Иван Янковский стал работать в кино с 2014 года. К слову, актер женат на актрисе Диане Пожарской. Ну и нельзя не упомянуть и сестру Ивана — Елизавету Янковскую, которая с 2018 года также начала свою карьеру в кино.

Олег Янковский, Филипп Янковский, Иван Янковский

Ильины

Многие могут не знать, кто такой Адольф Ильин, однако за его плечами более 30 ролей в кино. Среди них можно выделить механика с усами из «Королевы бензоколонки», Эннока Дреббера из «Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

В первом браке с врачом Зинаидой у Адольфа Ильина родились двое детей: Александр и Владимир. Владимир Ильин запомнился зрителям благодаря таким фильмам, как «Авария - дочь мента», «Крестоносец». Александра Ильина можно увидеть в популярных проектах, таких как «Боец», «Легенда о Коловрате».

У Владимира Ильина не было детей, тогда как его брат Александр Ильин стал отцом троих. В первом браке у него родился сын Илья, который тоже стал актером, хоть и не достиг большой известности. Во втором браке с актрисой Татьяной Максаковой у Александра появились еще два сына Алексей и Александр. Алексей Ильин также выбрал актерскую карьеру, но не добился значительных успехов. А вот младший Александр Ильин достиг успеха в кино, и зрители запомнят его по роли Семена Лобанова в популярном сериале «Интерны».

Адольф Ильин, Владимир Ильин, Александр Ильин

Носики

Актерская династия Носиков начинается с двух братьев — Владимира и Александра. Их фильмография включает множество работ. Владимир Носик был дважды женат. Его первой супругой была актриса Лия Ахеджакова, но в этом браке детей не было. Второй женой Владимира стала актриса Мария Стерникова, и у них родился сын Александр, который также стал актером. Многие вспомнят Александра Носика по таким проектам, как «Спецназ», «Возвращение Мухтара» и «Боец».

Владимир Носик, Александр Носик

Владимир Носик был женат только один раз, и в этом браке у него родились трое детей: сын Тимофей и дочери-близняшки Екатерина и Дарья. Однако Тимофей Носик погиб в Кармадонском ущелье в 2002 году, когда он отправился на съемки фильма «Связной» вместе с Сергеем Бодровым младшим. А Дарья и Екатерина стали известными актрисами.

Дарья и Екатерина Носик
Фото: Кадры из фильмов «Цареубийца» (1991), «Ивановъ» (2009), «Каникулы президента» (2018), «Батальоны просят огня» (1985), «Одесский пароход» (2019), сериалов «Чужие деньги», «Преступление и наказание», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая надпись», «Закрыть гештальт», «Старые кадры», «Каспий 24», «Крутая перемена»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
