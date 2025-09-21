Меню
Не Сэм, а именно он: кто на самом деле помог Фродо уничтожить Кольцо

21 сентября 2025 16:40
Главный персонаж этой истории оказался в тени.

Трилогия Питера Джексона «Властелин колец» (2001–2003) давно вошла в историю кино как эталон фэнтези.

Все помнят, что именно Фродо Бэггинс стал Хранителем Кольца, а его лучший друг Сэм поддерживал его до самого конца.

Но у этой истории есть ещё один герой, без которого победа над Сауроном попросту не состоялась. И это вовсе не Сэм, а Голлум.

Голлум знал Мордор лучше всех

Для Фродо и Сэма путь в Мордор был почти невозможен: они знали направление, но не дорогу.

Голлум же был единственным, кто мог провести их через Мёртвые топи и показать обходные тропы. Именно он спас хоббитов от безрассудной попытки войти через Чёрные Врата, где их неминуемо бы схватили.

Его мотивы были эгоистичны, но его знания сделали путешествие возможным.

Фродо не смог бы уничтожить Кольцо сам

Финал трилогии показывает жестокую правду: Фродо не в силах расстаться с Кольцом. Толкин писал, что сопротивляться его власти невозможно.

И в тот момент, когда герой поддался соблазну, именно Голлум сыграл решающую роль — он откусил палец Фродо вместе с Кольцом и рухнул в лаву Роковой Горы.

Кольцо было уничтожено, но это сделал Голлум, а не Фродо.

Голлум раскрыл лучшие качества Фродо

Не менее важным оказалось и другое: рядом с Голлумом Фродо научился милосердию. В нём он увидел жертву Кольца и отразил собственные страхи.

Сострадание стало щитом, удерживающим Фродо от окончательной тьмы. Гэндальф не случайно говорил, что судьба Голлума ещё сыграет свою роль.

В итоге его присутствие оказалось не случайностью, а частью великого замысла.

Голлум разрушал, предавал и манипулировал. Но именно он стал последним звеном цепи событий, которые привели к падению Саурона. Без него Фродо вряд ли бы дошёл до конца и точно не уничтожил бы Кольцо.

Источник: дзен-канал Мир комиксов и кино

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анна Адамайтес
