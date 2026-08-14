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Киноафиша Статьи Не считайте себя знатоком «Девчат», пока не пройдете этот тест: вопрос всего один, но ответить смогут не все

Не считайте себя знатоком «Девчат», пока не пройдете этот тест: вопрос всего один, но ответить смогут не все

14 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Девчата»

На нем могут ошибиться даже фанаты.

Кажется, «Девчат» мы знаем настолько хорошо, что можем цитировать фильм почти целиком. Но за привычными сценами и любимыми героями скрывается немало деталей со съемок — и именно на них легко попасться даже настоящим поклонникам советской классики.

Проверяем, насколько хорошо вы знаете любимую комедию

«Девчата» вышли на экраны в 1962 году и давно стали фильмом, который пересматривают поколениями. Историю Тоси и Ильи знают многие, а вот подробности создания картины помнят уже далеко не все.

Поэтому сегодня никаких длинных викторин — всего один вопрос. Но он связан не с сюжетом, а с настоящей историей создания фильма.

Если вы внимательно смотрели «Девчат» и хотя бы иногда интересовались тем, что происходило за кадром, ответ наверняка найдете. А если нет — ничего страшного: после этого вопроса вы точно узнаете о любимой комедии что-то новое.

Ну что, готовы проверить себя?

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Девчата»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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