Не просто плюшки, а целые «канелбуллар»! Готовим хрустящий шведский десерт, которым Карлсон охмурил саму Фрекен Бок

Все мы помним, как проказник с пропеллером требовал у Малыша «плюшек». Но в оригинале Астрид Линдгрен он мечтал о конкретном угощении — kanelbullar, ароматных булочках с корицей, национальном блюде Швеции.
В этом десерте скандинавы попытались соединить вкус домашнего уюта, чувство безопасности и послевоенного благополучия 1950-х.
Приготовить их проще, чем договориться с Фрекен Бок. Главные секреты — кардамон в тесте (это обязательно!) и жемчужный сахар (pärlsocker) для посыпки, который создаёт фирменный хруст. В отличие от американских синнабонов, шведские булочки менее сладкие и более пряные.
Ингредиенты
Для теста:
- Мука пшеничная — 700 г
- Сахар — 120 г
- Сливочное масло — 100 г
- Молоко — 300 мл
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Дрожжи сухие быстродействующие — 9 г (или 25-30 г свежих прессованных)
- Соль — 1 ч. л. без горки
- Кардамон молотый — 1 ч. л. (или на кончике ножа, по вкусу)
Для начинки:
- Сливочное масло — 50 г
- Сахар — 100 г
- Корица молотая — 2-3 ст. л.
Для отделки:
- Яйцо куриное — 1 шт. (для смазывания)
- Вода — 1-2 ст. л. (для смешивания с яйцом)
- Сахар жемчужный (pärlsocker) — для посыпки
Готовка
- Замесите тесто из муки, дрожжей, тёплого молока, сливочного масла, яйца, сахара, щепотки соли и молотого кардамона.
- После расстойки раскатайте пласт, смажьте маслом, щедро посыпьте смесью корицы с сахаром и сверните в рулет.
- Нарежьте на порции, выложите на противень, дайте расстояться.
- Смажьте взбитым яйцом, обильно посыпьте жемчужным сахаром и выпекайте при 240°C около 10 минут, пока не зарумянятся.
Идеальная подача — как у Карлсона: на солнечном крыльце, с горячим шоколадом и в компании друга (пусть даже тот попытается присвоить семь булочек из десяти).