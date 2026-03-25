Не просто плюшки, а целые «канелбуллар»! Готовим хрустящий шведский десерт, которым Карлсон охмурил саму Фрекен Бок

Все мы помним, как проказник с пропеллером требовал у Малыша «плюшек». Но в оригинале Астрид Линдгрен он мечтал о конкретном угощении — kanelbullar, ароматных булочках с корицей, национальном блюде Швеции.

В этом десерте скандинавы попытались соединить вкус домашнего уюта, чувство безопасности и послевоенного благополучия 1950-х.

Приготовить их проще, чем договориться с Фрекен Бок. Главные секреты — кардамон в тесте (это обязательно!) и жемчужный сахар (pärlsocker) для посыпки, который создаёт фирменный хруст. В отличие от американских синнабонов, шведские булочки менее сладкие и более пряные.

Ингредиенты

Для теста:

Мука пшеничная — 700 г

Сахар — 120 г

Сливочное масло — 100 г

Молоко — 300 мл

Яйцо куриное — 1 шт.

Дрожжи сухие быстродействующие — 9 г (или 25-30 г свежих прессованных)

Соль — 1 ч. л. без горки

Кардамон молотый — 1 ч. л. (или на кончике ножа, по вкусу)

Для начинки:

Сливочное масло — 50 г

Сахар — 100 г

Корица молотая — 2-3 ст. л.

Для отделки:

Яйцо куриное — 1 шт. (для смазывания)

Вода — 1-2 ст. л. (для смешивания с яйцом)

Сахар жемчужный (pärlsocker) — для посыпки

Готовка

Замесите тесто из муки, дрожжей, тёплого молока, сливочного масла, яйца, сахара, щепотки соли и молотого кардамона. После расстойки раскатайте пласт, смажьте маслом, щедро посыпьте смесью корицы с сахаром и сверните в рулет. Нарежьте на порции, выложите на противень, дайте расстояться. Смажьте взбитым яйцом, обильно посыпьте жемчужным сахаром и выпекайте при 240°C около 10 минут, пока не зарумянятся.

Идеальная подача — как у Карлсона: на солнечном крыльце, с горячим шоколадом и в компании друга (пусть даже тот попытается присвоить семь булочек из десяти).