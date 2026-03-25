Не просто плюшки, а целые «канелбуллар»! Готовим хрустящий шведский десерт, которым Карлсон охмурил саму Фрекен Бок

25 марта 2026 10:23
Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон» (1968)

Советуем «баловаться» небольшими порциями – уж больно сытно и питательно получается.

Все мы помним, как проказник с пропеллером требовал у Малыша «плюшек». Но в оригинале Астрид Линдгрен он мечтал о конкретном угощении — kanelbullar, ароматных булочках с корицей, национальном блюде Швеции.

В этом десерте скандинавы попытались соединить вкус домашнего уюта, чувство безопасности и послевоенного благополучия 1950-х.

Приготовить их проще, чем договориться с Фрекен Бок. Главные секреты — кардамон в тесте (это обязательно!) и жемчужный сахар (pärlsocker) для посыпки, который создаёт фирменный хруст. В отличие от американских синнабонов, шведские булочки менее сладкие и более пряные.

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука пшеничная — 700 г
  • Сахар — 120 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Молоко — 300 мл
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Дрожжи сухие быстродействующие — 9 г (или 25-30 г свежих прессованных)
  • Соль — 1 ч. л. без горки
  • Кардамон молотый — 1 ч. л. (или на кончике ножа, по вкусу)

Для начинки:

  • Сливочное масло — 50 г
  • Сахар — 100 г
  • Корица молотая — 2-3 ст. л.

Для отделки:

  • Яйцо куриное — 1 шт. (для смазывания)
  • Вода — 1-2 ст. л. (для смешивания с яйцом)
  • Сахар жемчужный (pärlsocker) — для посыпки

Готовка

  1. Замесите тесто из муки, дрожжей, тёплого молока, сливочного масла, яйца, сахара, щепотки соли и молотого кардамона.
  2. После расстойки раскатайте пласт, смажьте маслом, щедро посыпьте смесью корицы с сахаром и сверните в рулет.
  3. Нарежьте на порции, выложите на противень, дайте расстояться.
  4. Смажьте взбитым яйцом, обильно посыпьте жемчужным сахаром и выпекайте при 240°C около 10 минут, пока не зарумянятся.

Идеальная подача — как у Карлсона: на солнечном крыльце, с горячим шоколадом и в компании друга (пусть даже тот попытается присвоить семь булочек из десяти).

Фото: Legion-Media, кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон» (1968)
Алексей Плеткин
Мама Кошка из «Трех котов» на Пасху делает только особенный «ленивый» кулич: идеально для больших семей Мама Кошка из «Трех котов» на Пасху делает только особенный «ленивый» кулич: идеально для больших семей Читать дальше 22 марта 2026
Мама-Кошка из «Трех котов» берет слоеное тесто и сыр: 10 минут — и вкусное лакомство к чаю готово Мама-Кошка из «Трех котов» берет слоеное тесто и сыр: 10 минут — и вкусное лакомство к чаю готово Читать дальше 27 марта 2026
У «пасхальной» серии «Маши и Медведя» уже 368 млн просмотров: подсмотрели в мультике 3 способа покраски яиц У «пасхальной» серии «Маши и Медведя» уже 368 млн просмотров: подсмотрели в мультике 3 способа покраски яиц Читать дальше 27 марта 2026
А ведь в СССР было свое аниме — его делали 8 лет вместе с Японией: вы точно попадали на него по ТВ А ведь в СССР было свое аниме — его делали 8 лет вместе с Японией: вы точно попадали на него по ТВ Читать дальше 26 марта 2026
Эти вафли из брокколи обожают даже дети: вкусный и полезный завтрак от «Трех котов» Эти вафли из брокколи обожают даже дети: вкусный и полезный завтрак от «Трех котов» Читать дальше 25 марта 2026
Увидеть «Ледниковый период» в «Чужом» никто не ожидал: эта пасхалка в «Земле» совсем не безобидный пустяк Увидеть «Ледниковый период» в «Чужом» никто не ожидал: эта пасхалка в «Земле» совсем не безобидный пустяк Читать дальше 24 марта 2026
Китайские зрители категорически не любят диснеевскую «Мулан»: даже придумали героине обидное прозвище Китайские зрители категорически не любят диснеевскую «Мулан»: даже придумали героине обидное прозвище Читать дальше 24 марта 2026
Первое японское аниме назвали русским словом: Миядзаки терпеть не может этот проект Первое японское аниме назвали русским словом: Миядзаки терпеть не может этот проект Читать дальше 23 марта 2026
«Беременна в 16» или Любава все же повзрослела? Высчитали, сколько лет богатырям и их женам в мультиках «Беременна в 16» или Любава все же повзрослела? Высчитали, сколько лет богатырям и их женам в мультиках Читать дальше 23 марта 2026
