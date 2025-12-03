Меню
Киноафиша Статьи Не отец и не просто наставник: кем является Тихон для Алёши в «Трёх богатырях»

Не отец и не просто наставник: кем является Тихон для Алёши в «Трёх богатырях»

3 декабря 2025 13:00
«Три богатыря»

Он ворчит, боится и часто ошибается, но именно этот персонаж становится для богатыря той самой опорой, без которой многие подвиги могли не состояться.

В мультфильмах «Три богатыря» Тихон долгое время остаётся фигурой второго плана — на фоне поединков, подвигов и княжеских интриг он кажется просто комичным старичком рядом с Алёшей Поповичем.

Но если смотреть внимательнее, становится ясно: для богатыря Тихон — куда больше, чем сопровождающий. Это человек, который воспитывал его с детства, прикрывал в самых опасных ситуациях и нёс ответственность за его поступки не хуже настоящего отца.

Нянька, воспитатель и первый взрослый рядом

По канону франшизы Тихон — не родственник Алёши и не приёмный отец в юридическом смысле. Он его нянька и воспитатель, человек, который фактически вырастил будущего богатыря с детства и постоянно находился рядом.

Это взрослый, отвечающий за быт, безопасность и поведение Алёши, своего рода опекун без официального статуса.

Именно поэтому Тихон сопровождает его во всех ключевых событиях жизни, следит за ним, одёргивает, защищает и берёт на себя последствия его поступков.

Его ворчание и суетливость — не черта характера «для комедии», а форма постоянной тревоги за того, за кого он давно чувствует личную ответственность.

«Три богатыря»

Не самый храбрый, но всегда верный

Тихон труслив и не скрывает этого, но именно он отправляется за Алёшей, когда тот уходит из дома после неудачи с Тугарином.

По дороге Тихон покупает Юлия, собирает вещи и фактически бросает привычную жизнь, чтобы не оставить Алёшу одного. Это не богатырский подвиг, а поступок человека, для которого чужая судьба давно стала своей.

Тот, кто прикрывает последствия

Когда планы Алёши рушатся, именно Тихону приходится разбирать последствия. Он участвует в спасении ростовского золота, едет в Киев, помогает в схватке с Тугариным, собирая катапульту из подручных средств.

Формально он не герой с мечом, но без его действий многие сюжетные развязки просто не произошли бы.

Также прочитайте: Ну, с пополнением! Цвета конвертов выдали пол будущих наследников Алёши, Добрыни и Ильи — вот кто у них родится (спойлер)

Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
