Не «Невский», а разборок не меньше: эти 3 российских сериала обойдут популярные проекты на раз-два

16 февраля 2026 11:50
Кадры из сериалов «Золотое дно», «Престиж», «Наследство»

Сюжет закручен очень лихо. 

В последнее время у россиян особой популярностью пользуются детективные сериалы в стиле «Первого отдела» и «Невского». Однако за последние годы среди киноновинок немало проектов, в которых накал не слабее, чем этих проектах. Мы предлагаем вам три истории, которые отлично расскажут о любви, предательстве, интригах и борьбе за роскошную жизнь.

«Золотое дно», рейтинг «Кинопоиска» — 8.0

«Золотое дно»

Российская драматическая эпопея о беспощадной борьбе за наследство, влияние и имущество крупного строительного холдинга «Галактика» после внезапной кончины его владельца Алексея Градова. Действие сосредоточено на междоусобице родственников — жен — нынешней и бывшей, детей — и бывших партнеров.

Сериал интересен не только историей борьбы, в которой каждый интригует разными способами. Неожиданно отец Александра Градова влюбляется в его любовницу Надежду, а та отвечает взаимностью. В сериале «Золотое дно» главные роли исполнили Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Игорь Гордин и другие звезды.

«Престиж», рейтинг «Кинопоиска» — 7.5

«Престиж»

Это российский восьмисерийный детектив, в котором присутствуют элементы чёрной комедии и социальной сатиры. Сюжет сосредоточен на расследовании убийства няни в элитном подмосковном поселке: трагедия нарушает привычный мир состоятельных жителей и выводит на свет секреты, лицемерие и мотивы каждого обитателя «Престижа».

Проект напоминает сериал «Отчаянные домохозяйки» в российских реалиях. Особо можно отметить великолепную игру Ирины Розановой и Юлии Снигирь.

«Наследство», рейтинг «Кинопоиска» — 6,1

«Наследство»

Комедийный сериал телеканала ТНТ о криминальном авторитете Викторе, который спустя 25 лет возвращается из Италии в Москву, чтобы восстановить связь с оставленной семьёй. Чтобы завоевать доверие детей, остро нуждающихся в деньгах, он организует состязание за многомиллионное наследство.

Драмы вы здесь не увидите, однако перепитий будет достаточно. Элементы комедии в сочетании с возвращением криминального авторитета создают прекрасный накал статей. С главной ролью великолепно справился Александр Робак.

Камилла Булгакова
