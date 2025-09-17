Не нажимай «play», если завтра на работу: 5 фантастических сериалов с рейтингами выше 8 и долгим хроном

Фантастические сериалы часто обещают масштаб, но редко выдерживают длинную дистанцию.
Однако есть проекты, которые не просто дожили до шестого, седьмого или даже десятого сезона, а превратились в культ и оставили после себя армию преданных фанатов.
Мы выбрали пять шоу, где и сюжет не проседает, и зрительские эмоции по-настоящему горячие.
«Пространство» (2015–2022)
Шесть сезонов напряжённой научной фантастики, которая стала эталоном «серьёзного космоса».
Основанный на книгах Джеймса Кори сериал показывает будущее, где человечество разделилось на три враждующие силы.
В центре — экипаж корабля «Росинант», оказавшийся втянутым в заговоры планетарного масштаба.
Зрители пишут: «Редкий случай, когда смотришь фантастику и веришь каждому кадру», «Здесь нет героической сказки, здесь холодный космос и политики, от которых мороз по коже».
«Секретные материалы» (1993–2018)
Агенты Малдер и Скалли расследовали паранормальные дела целых 11 сезонов. Баланс между «монстрами недели» и глобальным заговором сделал сериал иконой девяностых.
Отзывы до сих пор звучат восторженно: «Смотришь — и заново переживаешь 90-е», «Эта химия между героями держала лучше любого сюжета».
«Звёздные врата: SG-1» (1997–2007)
Десять сезонов путешествий по мирам через древние порталы. Сериал умело смешивал мифологию и науку, создавая уникальную вселенную.
Фанаты вспоминают: «Это сериал, который заменил мне половину учебников по истории», «Главные герои — как семья, с ними невозможно расстаться».
«Звёздный путь: Следующее поколение» (1987–1994)
Истории капитана Жан-Люка Пикара и его команды задали тон всей франшизе на десятилетия. Семь сезонов философии, дипломатии и космических открытий.
Зрители отмечают: «Сериал, который сделал Патрика Стюарта легендой», «Каждая серия — как маленькая притча».
«Доктор Кто» (1963–…)
Главный долгожитель фантастики. Повелитель Времени путешествует в своей синей будке сквозь эпохи и галактики, а с каждой регенерацией открывается новый Доктор.
Фанаты пишут: «Ни один сериал не учил так ценить людей и маленькие поступки», «Даже когда сезон слабый, всё равно невозможно перестать смотреть».
|Сериал
|Годы выхода
|Количество сезонов
|Рейтинг IMDb
|Рейтинг Кинопоиск
|Пространство
|2015–2022
|6
|8.5
|8.0
|Секретные материалы
|1993–2018
|11
|8.6
|8.0
|Звёздные врата: SG-1
|1997–2007
|10
|8.4
|8.1
|Звёздный путь: Следующее поколение
|1987–1994
|7
|8.7
|8.2
|Доктор Кто
|1963–…
|13+
|8.6
|8.0
