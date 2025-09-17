Не нажимай «play», если завтра на работу: 5 фантастических сериалов с рейтингами выше 8 и долгим хроном

Они затягивают так, что обещанное «ещё одну серию — и спать» превращается в бесконечный марафон.

Фантастические сериалы часто обещают масштаб, но редко выдерживают длинную дистанцию.

Однако есть проекты, которые не просто дожили до шестого, седьмого или даже десятого сезона, а превратились в культ и оставили после себя армию преданных фанатов.

Мы выбрали пять шоу, где и сюжет не проседает, и зрительские эмоции по-настоящему горячие.

«Пространство» (2015–2022)

Шесть сезонов напряжённой научной фантастики, которая стала эталоном «серьёзного космоса».

Основанный на книгах Джеймса Кори сериал показывает будущее, где человечество разделилось на три враждующие силы.

В центре — экипаж корабля «Росинант», оказавшийся втянутым в заговоры планетарного масштаба.

Зрители пишут: «Редкий случай, когда смотришь фантастику и веришь каждому кадру», «Здесь нет героической сказки, здесь холодный космос и политики, от которых мороз по коже».

«Секретные материалы» (1993–2018)

Агенты Малдер и Скалли расследовали паранормальные дела целых 11 сезонов. Баланс между «монстрами недели» и глобальным заговором сделал сериал иконой девяностых.

Отзывы до сих пор звучат восторженно: «Смотришь — и заново переживаешь 90-е», «Эта химия между героями держала лучше любого сюжета».

«Звёздные врата: SG-1» (1997–2007)

Десять сезонов путешествий по мирам через древние порталы. Сериал умело смешивал мифологию и науку, создавая уникальную вселенную.

Фанаты вспоминают: «Это сериал, который заменил мне половину учебников по истории», «Главные герои — как семья, с ними невозможно расстаться».

«Звёздный путь: Следующее поколение» (1987–1994)

Истории капитана Жан-Люка Пикара и его команды задали тон всей франшизе на десятилетия. Семь сезонов философии, дипломатии и космических открытий.

Зрители отмечают: «Сериал, который сделал Патрика Стюарта легендой», «Каждая серия — как маленькая притча».

«Доктор Кто» (1963–…)

Главный долгожитель фантастики. Повелитель Времени путешествует в своей синей будке сквозь эпохи и галактики, а с каждой регенерацией открывается новый Доктор.

Фанаты пишут: «Ни один сериал не учил так ценить людей и маленькие поступки», «Даже когда сезон слабый, всё равно невозможно перестать смотреть».

Сериал Годы выхода Количество сезонов Рейтинг IMDb Рейтинг Кинопоиск Пространство 2015–2022 6 8.5 8.0 Секретные материалы 1993–2018 11 8.6 8.0 Звёздные врата: SG-1 1997–2007 10 8.4 8.1 Звёздный путь: Следующее поколение 1987–1994 7 8.7 8.2 Доктор Кто 1963–… 13+ 8.6 8.0

Также прочитайте: Шесть серий — и ни секунды лишней: этот детективный сериал затягивает так, что начинаешь вечером, а заканчиваешь утром