Если уже посмотрели «Мост» и «Шерлок»: 2 недооцененных детективных сериала, которые захватывают надолго

Если детективы в духе «Настоящего детектива» и «Моста» уже исчерпаны, самое время открыть для себя менее раскрученные, но не менее захватывающие сериалы.
Один из них — бельгийский «Профессор Т.: Особые преступления» (2015), другой — английско-шведский «Валландер» (2008), советует дзен-канал Первый ряд.
Их объединяет атмосфера одиночества, тревожные дела и персонажи, которые запоминаются навсегда.
«Профессор Т.: Особые преступления» (2015)
Главный герой — профессор криминальной психологии с навязчивыми расстройствами, резкий, социально неуклюжий и бесконечно умный.
Полиция не любит с ним работать, но всегда обращается к нему, когда дело заходит в тупик. За внешней чопорностью Т. скрывает драму, из-за которой он сам оказывается едва ли не более сломанным, чем преступники, которых он анализирует.
Сериал идёт 3 сезона, и каждый эпизод — это отдельное расследование, обрамлённое борьбой профессора с собственными страхами и зависимостями.
На IMDb у проектарейтинг — 8.2.
«Валландер» (2008)
Комиссар Курт Валландер — не герой, а человек на грани. Он одинок, стареет, не ладит с отцом и всё больше чувствует, что перестаёт справляться с реальностью.
Истории, которые он расследует, полны боли, страха и часто не дают финальных ответов. Всё это делает «Валландера» медленным, но сильным сериалом, который проникает под кожу.
Проект основан на книгах Хеннинга Манкеля. В главной роли — Кеннет Брана, а в эпизодах появляется молодой Том Хиддлстон.
Сериал получил рейтинг 7.8 на IMDb и заслужил любовь поклонников скандинавского нуара.
