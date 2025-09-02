Меню
Киноафиша Статьи Если уже посмотрели «Мост» и «Шерлок»: 2 недооцененных детективных сериала, которые захватывают надолго

2 сентября 2025 11:21
Кадр из сериала «Профессор Т.», «Валландер»

Эти сериалы — находка для тех, кто уже пересмотрел всё: два нестандартных детектива, которые держат не только интригами, но и героями.

Если детективы в духе «Настоящего детектива» и «Моста» уже исчерпаны, самое время открыть для себя менее раскрученные, но не менее захватывающие сериалы.

Один из них — бельгийский «Профессор Т.: Особые преступления» (2015), другой — английско-шведский «Валландер» (2008), советует дзен-канал Первый ряд.

Их объединяет атмосфера одиночества, тревожные дела и персонажи, которые запоминаются навсегда.

«Профессор Т.: Особые преступления» (2015)

Главный герой — профессор криминальной психологии с навязчивыми расстройствами, резкий, социально неуклюжий и бесконечно умный.

Полиция не любит с ним работать, но всегда обращается к нему, когда дело заходит в тупик. За внешней чопорностью Т. скрывает драму, из-за которой он сам оказывается едва ли не более сломанным, чем преступники, которых он анализирует.

Сериал идёт 3 сезона, и каждый эпизод — это отдельное расследование, обрамлённое борьбой профессора с собственными страхами и зависимостями.

На IMDb у проектарейтинг — 8.2.

«Валландер» (2008)

Комиссар Курт Валландер — не герой, а человек на грани. Он одинок, стареет, не ладит с отцом и всё больше чувствует, что перестаёт справляться с реальностью.

Истории, которые он расследует, полны боли, страха и часто не дают финальных ответов. Всё это делает «Валландера» медленным, но сильным сериалом, который проникает под кожу.

Проект основан на книгах Хеннинга Манкеля. В главной роли — Кеннет Брана, а в эпизодах появляется молодой Том Хиддлстон.

Сериал получил рейтинг 7.8 на IMDb и заслужил любовь поклонников скандинавского нуара.

Фото: Кадр из сериала «Профессор Т.», «Валландер»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
