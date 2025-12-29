В этом детективном сериале НТВ Прилучный неузнаваем — а рейтинг 7.5 подтверждает интерес зрителей: даже спустя 9 лет смотрится на одном дыхании

В картине актер меняет привычное амплуа, но все равно невероятно харизматичен.

Детектив «Беги!» — проект телеканала НТВ, в котором Павел Прилучный оказался в роли, далекой от привычного экранного образа.

Вместо уверенного в себе героя — программист Дмитрий Воронков, почти гений. Безобидный, но втянутый в смертельные разборки.

Сериал вышел в 2016 году, но по-прежнему не потерявший актуальности. Его рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7.5.

Герой без защиты и статуса

В «Беги!» Прилучный играет не лидера и не манипулятора. Его персонаж — талантливый разработчик, втянутый в криминальную историю из-за технологии, способной принести миллиарды.

Подстава, колония строгого режима и постоянная угроза заставляют героя действовать не из расчета, а из необходимости выжить. Этот образ лишен привычной харизмы и потому смотрится особенно убедительно.

Технологии как причина конфликта

В основе сюжета — не бандитские разборки, а цифровые данные. Флэшка с операционной системой становится предметом охоты, а сам программист — носителем опасной информации.

Побег, меняющий жанр

После тюрьмы история резко смещается в сторону выживания. Побег в тайгу превращает детектив в историю преследования, где важны выносливость и характер.

Здесь появляется второй ключевой персонаж — капитан полиции Николай Маркин в исполнении Дениса Шведова.

