В этом детективном сериале НТВ Прилучный неузнаваем — а рейтинг 7.5 подтверждает интерес зрителей: даже спустя 9 лет смотрится на одном дыхании

Детектив «Беги!» — проект телеканала НТВ, в котором Павел Прилучный оказался в роли, далекой от привычного экранного образа.
Вместо уверенного в себе героя — программист Дмитрий Воронков, почти гений. Безобидный, но втянутый в смертельные разборки.
Сериал вышел в 2016 году, но по-прежнему не потерявший актуальности. Его рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7.5.
Герой без защиты и статуса
В «Беги!» Прилучный играет не лидера и не манипулятора. Его персонаж — талантливый разработчик, втянутый в криминальную историю из-за технологии, способной принести миллиарды.
Подстава, колония строгого режима и постоянная угроза заставляют героя действовать не из расчета, а из необходимости выжить. Этот образ лишен привычной харизмы и потому смотрится особенно убедительно.
Технологии как причина конфликта
В основе сюжета — не бандитские разборки, а цифровые данные. Флэшка с операционной системой становится предметом охоты, а сам программист — носителем опасной информации.
Побег, меняющий жанр
После тюрьмы история резко смещается в сторону выживания. Побег в тайгу превращает детектив в историю преследования, где важны выносливость и характер.
Здесь появляется второй ключевой персонаж — капитан полиции Николай Маркин в исполнении Дениса Шведова.
