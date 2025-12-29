Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В этом детективном сериале НТВ Прилучный неузнаваем — а рейтинг 7.5 подтверждает интерес зрителей: даже спустя 9 лет смотрится на одном дыхании

В этом детективном сериале НТВ Прилучный неузнаваем — а рейтинг 7.5 подтверждает интерес зрителей: даже спустя 9 лет смотрится на одном дыхании

29 декабря 2025 11:50
«Беги!»

В картине актер меняет привычное амплуа, но все равно невероятно харизматичен.

Детектив «Беги!» — проект телеканала НТВ, в котором Павел Прилучный оказался в роли, далекой от привычного экранного образа.

Вместо уверенного в себе героя — программист Дмитрий Воронков, почти гений. Безобидный, но втянутый в смертельные разборки.

Сериал вышел в 2016 году, но по-прежнему не потерявший актуальности. Его рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7.5.

Герой без защиты и статуса

В «Беги!» Прилучный играет не лидера и не манипулятора. Его персонаж — талантливый разработчик, втянутый в криминальную историю из-за технологии, способной принести миллиарды.

Подстава, колония строгого режима и постоянная угроза заставляют героя действовать не из расчета, а из необходимости выжить. Этот образ лишен привычной харизмы и потому смотрится особенно убедительно.

«Беги!»

Технологии как причина конфликта

В основе сюжета — не бандитские разборки, а цифровые данные. Флэшка с операционной системой становится предметом охоты, а сам программист — носителем опасной информации.

Побег, меняющий жанр

После тюрьмы история резко смещается в сторону выживания. Побег в тайгу превращает детектив в историю преследования, где важны выносливость и характер.

Здесь появляется второй ключевой персонаж — капитан полиции Николай Маркин в исполнении Дениса Шведова.

Также прочитайте: Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке

Фото: Кадр из сериала «Беги!»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками» Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками» Читать дальше 30 декабря 2025
Поклонники «Метода» должны оценить: свежий сериал-детектив «Пейшенс» про архивариуса-аутиста зацепил зрителей на 7.6 баллов Поклонники «Метода» должны оценить: свежий сериал-детектив «Пейшенс» про архивариуса-аутиста зацепил зрителей на 7.6 баллов Читать дальше 30 декабря 2025
Когда сошлись актёры из «Невского», «Слова пацана» и «Пищеблока»: зрители PREMIER назвали лучший российский сериал года Когда сошлись актёры из «Невского», «Слова пацана» и «Пищеблока»: зрители PREMIER назвали лучший российский сериал года Читать дальше 30 декабря 2025
На кону не только миллион евро, но и жизнь: этот сериал с рейтингом 7.5 не зря называют российским «Остаться в живых» На кону не только миллион евро, но и жизнь: этот сериал с рейтингом 7.5 не зря называют российским «Остаться в живых» Читать дальше 30 декабря 2025
И «бред галимый», и «ужас», и «смотрим с интересом»: сериал «Ничья в пользу КГБ» вышел на НТВ, мгновенно расколов аудиторию И «бред галимый», и «ужас», и «смотрим с интересом»: сериал «Ничья в пользу КГБ» вышел на НТВ, мгновенно расколов аудиторию Читать дальше 30 декабря 2025
Рейтинг 8.2 и место в топ-250: Первый канал в январе возвращает один из лучших сериалов последних лет Рейтинг 8.2 и место в топ-250: Первый канал в январе возвращает один из лучших сериалов последних лет Читать дальше 29 декабря 2025
Когда твой папа — маньяк: этот мини-сериал от Netflix зайдет поклонникам «Как приручить лису» Когда твой папа — маньяк: этот мини-сериал от Netflix зайдет поклонникам «Как приручить лису» Читать дальше 29 декабря 2025
Открытый финал и слишком много вопросов: будет ли второй сезон сериала «Тайный советник» на НТВ Открытый финал и слишком много вопросов: будет ли второй сезон сериала «Тайный советник» на НТВ Читать дальше 29 декабря 2025
Криминал без мрака и комедия без кривляний: сериал «Под контролем» напоминает «О чем говорят мужчины» и проглатывается за 1–2 вечера Криминал без мрака и комедия без кривляний: сериал «Под контролем» напоминает «О чем говорят мужчины» и проглатывается за 1–2 вечера Читать дальше 29 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше