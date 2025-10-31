Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц

Голливуд зеленый свет не дал, но похожий фильм все же вышел 20 лет спустя.

«Пятый элемент» — фильм, который словно упал с другого века. Там всё по-настоящему: шум мегаполиса, египетская пыль, космические коридоры и Милла Йовович, говорящая на языке, понятном только режиссёру.

Казалось бы, история закончена — зло побеждено, свет восстановлен. Но Люк Бессон не поставил точку. У него был другой план с продолжением.

Что Бессон задумал на самом деле

Во время съёмок у Бессона уже лежал на столе сценарий будущего — сто восемьдесят страниц. Мир «Пятого элемента» рождался как гигантский роман, и многое просто не влезло в экранное время.

Сценарист Роберт Марк Кеймен рассказывал, что в сиквеле действие должно было развернуться в другой части той же вселенной. Без Лилу и Корбена, но с тем же безумием, хаосом и поэтической тоской по человечности.

Какой могла быть история

Проходит сто лет. Люди забыли имя Лилу, но древняя сила снова просыпается. Новый герой — пилот подпольного флота, живущий в мире, где мегаполисы парят в небе, а люди перестали верить в спасение.

Его напарница — андроид, считающий себя живым существом. Вместе они ищут не женщину, а идею — новый «пятый элемент», способный вернуть смысл цивилизации.

Почему у «Пятого элемента» всё же появилось продолжение

Бессон снял его, сам того не говоря. В 2017-м на экраны вышел «Валериан и город тысячи планет». Там всё знакомо: цвет, ритм, экзотика, нелепость и красота. Та же вселенная, только с другими лицами. Для многих фанатов это духовный сиквел — попытка рассказать то, что режиссёр не успел двадцать лет назад.

Есть ли шанс увидеть «Пятый элемент 2»

Почти нет. Брюс Уиллис больше не снимается, Гэри Олдман уходит на пенсию, а Йовович говорит, что хотела бы увидеть ремейк с новой актрисой. Но пока Бессон снимает — шанс жив. Кто знает, может однажды он решится.

