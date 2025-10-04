Меню
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром

4 октября 2025 21:01
Кадр из фильма «Пятый элемент»

Зрители не сразу это поняли.

Корбен Даллас — один из тех героев, которых зритель запоминает не за героизм, а за человечность. В фильме Люка Бессона «Пятый элемент» (1997) он предстает в образе простого таксиста, но за этим скрывается куда большее: солдат, одиночка, циник и в то же время единственный, кто способен спасти мир.

Неудачник или избранный?

К началу истории Корбен выглядит проигравшим: потерял работу, долги душат, живёт в крошечной квартирке и разговаривает только с кошкой. Но Бессон оставляет зрителю подсказки: он бывший майор спецназа, участник самых тяжёлых операций.

Он умеет выживать там, где погибают остальные. Именно это и делает его «избранным» — не пророчества, а внутренняя стойкость.

Герой, которого никто не ждал

Когда Лилу врывается в его жизнь, Корбен реагирует не как герой спасения, а как обычный человек — жалуется на вмятину в такси. Но постепенно он становится единственным, кто понимает её без слов.

Он не бог и не учёный, а человек, способный подарить доверие и любовь. Поцелуй Корбена и Лилу — не банальный романтический ход, а поворотный момент: только искренние чувства активируют «пятый элемент».

Человек среди машин и богов

Мир «Пятого элемента» перенасыщен техникой и протоколами: дроны-полицейские, автоматические такси, священники и учёные, действующие по инструкциям. Лилу — совершенное создание, но и она не понимает человеческих эмоций.

И только Корбен остаётся настоящим — с его привычками, сарказмом, страхами и слабостями. В финале он не руководит битвой и не позирует как герой. Он просто смотрит на Лилу и выбирает любовь.

Пятый элемент как человечность

Суть фильма проста и гениальна: мир спасает не оружие и не технологии, а способность чувствовать. Корбен — не супергерой, не лидер, а человек, который умеет любить, передает дзен-канал «Джедай из Шира». В этом и заключён ответ: Корбен Даллас — воплощение самой идеи пятого элемента.

Ранее мы писали: Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит.

Фото: Кадр из фильма «Пятый элемент»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
