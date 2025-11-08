Меню
Киноафиша Статьи Не Хюррем и не Мустафуа: кого на самом деле звал умирающий Сулейман из «Великолепного века», когда закрыл глаза навсегда

Не Хюррем и не Мустафуа: кого на самом деле звал умирающий Сулейман из «Великолепного века», когда закрыл глаза навсегда

8 ноября 2025 10:51
Кадр из сериала «Великолепный век»

Это было достаточно неожиданно.

Он повелевал полмира, вершил судьбы и приговаривал даже тех, кого любил. Но в сериале «Великолепный век» Сулейман перед смертью произнёс одно имя — не сына, не Хюррем, не мать и не сына. Имя того, кого он сам когда-то приказал казнить.

Тень друга, ставшего врагом

Ибрагим-паша появился рядом с Сулейманом ещё в юности. Бывший раб, ставший великим визирем, он был для султана почти братом — умным, смелым, верным. Они вместе строили империю, делили победы и поражения. И долгое время казалось, что их союз нерушим.

Приказ, который всё изменил

Со временем Ибрагим стал слишком влиятелен. Во дворце его боялись, Хюррем видела в нём угрозу. Гордость и независимость Паши раздражали, и в одну ночь Сулейман подписал приговор. Ибрагима задушили во дворце Топкапы — по воле того, кого он считал другом. После этого Сулейман стал жёстче, замкнулся и уже никому не доверял.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Имя, которое не отпускало

Годы прошли, но воспоминание о казни не исчезло. Сулейман хоронил жену, детей, приближённых, но вина за смерть Ибрагима оставалась. В финале сериала он произносит его имя — коротко, почти шёпотом. Не как упрёк и не как мольбу, а просто потому, что именно с ним был связан самый тяжёлый выбор в его жизни.

Для зрителя это не про раскаяние, а про память. Власть, любовь, потери — всё это ушло, а имя Ибрагима осталось.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
