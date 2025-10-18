Этот новый фильм с Ханде Эрчел переплюнул «Великолепный век» по рейтингу — и в Турции его встретили овациями

В Турции состоялась премьера турецко-иранского фильма «Опьяненные любовью» — проекта, вокруг которого несколько лет не утихали споры.
Ленту с Ханде Эрчел, известной по сериалу «Постучись в мою дверь», долго не могли выпустить из-за протестов в Иране, но теперь картина вышла и сразу покорила зрителей.
На IMDb у неё — 8,4, что заметно выше, чем у легендарного «Великолепного века» (7,0).
История любви на фоне персидской поэзии
Режиссёр Хассан Фатхи рассказывает историю Кимьи Хатун — падчерицы великого поэта Руми, влюбившейся в его сына.
Её судьба уже предрешена, но героиня идёт против традиций, выбирая чувства вместо долга. Именно эта внутренняя борьба и сделала фильм не просто историческим, а по-настоящему человеческим.
Сложная роль и личный прорыв
Для Ханде Эрчел «Опьяненные любовью» — шаг в совершенно ином направлении. В отличие от романтических сериалов, здесь ей досталась драма, требующая полной отдачи.
По словам участников съёмок, актриса часто работала без выходных, доводя сцены до идеала. И результат видно: зрители называют её игру самой зрелой за карьеру.
Почему вокруг фильма был скандал
Проект планировали выпустить ещё в 2022 году, но выход задержали из-за недовольства иранского духовенства — им не понравилось, что роль иранской девушки исполняет турчанка.
Съёмочную группу обвиняли в неуважении к национальной культуре, требовали переснять фильм. Однако продюсеры устояли, и теперь именно это решение принесло им громкий успех.
Музыка, актёры, эмоции
В картине снялись Халит Эргенч, Боран Кузум, Бенсу Сорал, Сельма Эргеч и Ибрагим Челиккол.
Музыку написал Фахир Атакоглу — тот самый композитор, что создавал саундтрек к «Великолепному веку». Его мелодии снова работают безошибочно: восточная поэзия, щемящая лирика и крупные планы делают фильм почти гипнотическим.
«Опьяненные любовью» не просто красив — он возвращает зрителю веру в большое турецкое кино, где чувства звучат громче политики.
