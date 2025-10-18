Этот новый фильм с Ханде Эрчел переплюнул «Великолепный век» по рейтингу — и в Турции его встретили овациями

Меню
18 октября 2025 16:40
«Опьяненные любовью»

После трёх лет ожидания «Опьяненные любовью» доказали, что историческая драма может быть и чувственной, и сильной одновременно.

В Турции состоялась премьера турецко-иранского фильма «Опьяненные любовью» — проекта, вокруг которого несколько лет не утихали споры.

Ленту с Ханде Эрчел, известной по сериалу «Постучись в мою дверь», долго не могли выпустить из-за протестов в Иране, но теперь картина вышла и сразу покорила зрителей.

На IMDb у неё — 8,4, что заметно выше, чем у легендарного «Великолепного века» (7,0).

История любви на фоне персидской поэзии

Режиссёр Хассан Фатхи рассказывает историю Кимьи Хатун — падчерицы великого поэта Руми, влюбившейся в его сына.

Её судьба уже предрешена, но героиня идёт против традиций, выбирая чувства вместо долга. Именно эта внутренняя борьба и сделала фильм не просто историческим, а по-настоящему человеческим.

Сложная роль и личный прорыв

Для Ханде Эрчел «Опьяненные любовью» — шаг в совершенно ином направлении. В отличие от романтических сериалов, здесь ей досталась драма, требующая полной отдачи.

По словам участников съёмок, актриса часто работала без выходных, доводя сцены до идеала. И результат видно: зрители называют её игру самой зрелой за карьеру.

«Опьяненные любовью»

Почему вокруг фильма был скандал

Проект планировали выпустить ещё в 2022 году, но выход задержали из-за недовольства иранского духовенства — им не понравилось, что роль иранской девушки исполняет турчанка.

Съёмочную группу обвиняли в неуважении к национальной культуре, требовали переснять фильм. Однако продюсеры устояли, и теперь именно это решение принесло им громкий успех.

Музыка, актёры, эмоции

В картине снялись Халит Эргенч, Боран Кузум, Бенсу Сорал, Сельма Эргеч и Ибрагим Челиккол.

Музыку написал Фахир Атакоглу — тот самый композитор, что создавал саундтрек к «Великолепному веку». Его мелодии снова работают безошибочно: восточная поэзия, щемящая лирика и крупные планы делают фильм почти гипнотическим.

«Опьяненные любовью» не просто красив — он возвращает зрителю веру в большое турецкое кино, где чувства звучат громче политики.

Фото: Кадр из фильма «Опьяненные любовью»
Анна Адамайтес
