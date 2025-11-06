Не Геральт и не Цири: кто на самом деле самый сильный в «Ведьмаке» и почему с ним не спорят даже демоны

Мир «Ведьмака» устроен несправедливо — сила здесь не у того, кто машет мечом. Настоящие властители вселенной Сапковского прячутся за улыбками, зеркалами и вежливыми словами. Они не нуждаются в битвах, потому что управляют теми, кто сражается. И самый опасный из них — вовсе не Геральт, как многие могли подумать.

Стеклянный человек

Гюнтер О’Дим, известный как «Человек с Зеркалом», — существо без возраста и происхождения. Он исполняет желания и всегда приходит, когда кто-то готов на всё ради выгоды. Но любая его сделка — это билет в один конец.

Он не убивает, он просто ждёт, когда ты сам отдашь ему душу. Его сила не в магии, а в том, что он никогда не проигрывает.

Люди и монстры

Среди магов самым могущественным остаётся Вильгефорц из Роггевеена — мастер иллюзий и стратег, способный сжечь врага одним заклинанием. Среди чудовищ высший уровень — золотые драконы: разумные, телепатические, способные принимать любой облик. Их боятся даже ведьмаки.

Есть ещё Цири — дитя Старшей крови, умеющая путешествовать во времени и мирах. Но даже ей не под силу противостоять Гюнтеру. Он вне категорий, вне понятий добра и зла. В мире, где сила — это выбор, он уже сделал свой.

Читайте также: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы