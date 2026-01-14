Не 6,7 млрд, как в первый раз, но очень близко: сколько уже собрал «Чебурашка 2» в прокате

«Чебурашка 2» продолжает делать то, что удавалось немногим российским фильмам, — собирать полные залы уже вторую неделю подряд.

По данным ЕАИС, на 12-й день проката сиквел добрался до отметки в 5 млрд рублей, закрепившись в статусе главного кассового хита января.

Для сравнения, оригинальный фильм 2023 года разогнался до миллиарда за три дня и в итоге остановился на 6,7 млрд. У продолжения темп еще выше: зрители идут семьями, билеты активно покупают и в будни, и в выходные.

Сейчас «Чебурашка 2» уверенно обгоняет другие новогодние релизы вроде «Буратино» и «Простоквашино», не оставляя им шансов на лидерство.

Сюжет второй части снова крутится вокруг Гены и его необычного друга. На этот раз под угрозой оказывается дом, который хотят снеcти ради парка развлечений.

После очередной ссоры Чебурашка убегает вместе с Соней и Гришей, и взрослым приходится отправляться на их поиски. Похоже, зрителям этого оказалось достаточно, чтобы вновь поверить в теплую сказку и принести фильму рекордные сборы.

