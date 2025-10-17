Меню
Название говорит само за себя, но откуда тогда в кадре древний Кремль: где снимали сериал «Васька»

17 октября 2025 22:00
Кадр из сериала «Васька»

Команда сознательно выбрала определенные локации.

Название детективного проекта «Васька» несёт в себе глубоко продуманный замысел. Сериал, созданный авторами популярных «Первого отдела» и «Невского», действительно обрёл свою жизнь на улицах Санкт-Петербурга.

При этом Васильевский остров выступает не просто фоном для развития сюжета, а полноценным действующим лицом.

Сюжет сериала «Васька»

В центре сюжета — карьерные проблемы полковника Александра Емелина, ожидавшего назначения на пост начальника полицейского управления. Однако это место неожиданно занимает Василий Емельянов — переведенный с должности следователя из Центрального района на Васильевский остров.

Первоначально между опытным Емелиным и новым руководителем возникает напряжённое противостояние. Два принципиально разных подхода к работе и несхожие характеры создают постоянные трения. Однако необходимость совместно решать сложные задачи постепенно заставляет героев найти точки соприкосновения.

Кадр из сериала «Васька»

Где снимали сериал «Васька»

Съёмочная группа сериала «Васька» выбрала Санкт-Петербург своей главной площадкой, с особым акцентом на Васильевском острове. Именно здесь историческая архитектура встречается с современными постройками.

В кадре запечатлели характерные дворы-колодцы и подлинные парадные. Значительную роль в визуальном ряде играет вода — виды Невы и Финского залива регулярно появляются в кадре.

Кадр из сериала «Васька»

Зрители также узнают известные достопримечательности: от площади Восстания до сфинксов на Университетской набережной.

Правда, начальные эпизоды снимались за пределами северной столицы. Чтобы воссоздать переход главного героя из псковской полиции, съёмочная группа работала непосредственно в этом городе. В сериал вошла сцена, где полковник местного управления закидывает удочку в воду у стен древнего Кремля.

Кадр из сериала «Васька»

Дополнительные локации включали сцены в Театре Балтийского флота в Кронштадте, а также на территории оружейного завода и гидроэлектростанции в Сестрорецке.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители устроили жаркие споры вокруг сериала.

Фото: Кадры из сериала «Васька»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
