Название говорит само за себя, но откуда тогда в кадре древний Кремль: где снимали сериал «Васька»

Название детективного проекта «Васька» несёт в себе глубоко продуманный замысел. Сериал, созданный авторами популярных «Первого отдела» и «Невского», действительно обрёл свою жизнь на улицах Санкт-Петербурга.

При этом Васильевский остров выступает не просто фоном для развития сюжета, а полноценным действующим лицом.

Сюжет сериала «Васька»

В центре сюжета — карьерные проблемы полковника Александра Емелина, ожидавшего назначения на пост начальника полицейского управления. Однако это место неожиданно занимает Василий Емельянов — переведенный с должности следователя из Центрального района на Васильевский остров.

Первоначально между опытным Емелиным и новым руководителем возникает напряжённое противостояние. Два принципиально разных подхода к работе и несхожие характеры создают постоянные трения. Однако необходимость совместно решать сложные задачи постепенно заставляет героев найти точки соприкосновения.

Где снимали сериал «Васька»

Съёмочная группа сериала «Васька» выбрала Санкт-Петербург своей главной площадкой, с особым акцентом на Васильевском острове. Именно здесь историческая архитектура встречается с современными постройками.

В кадре запечатлели характерные дворы-колодцы и подлинные парадные. Значительную роль в визуальном ряде играет вода — виды Невы и Финского залива регулярно появляются в кадре.

Зрители также узнают известные достопримечательности: от площади Восстания до сфинксов на Университетской набережной.

Правда, начальные эпизоды снимались за пределами северной столицы. Чтобы воссоздать переход главного героя из псковской полиции, съёмочная группа работала непосредственно в этом городе. В сериал вошла сцена, где полковник местного управления закидывает удочку в воду у стен древнего Кремля.

Дополнительные локации включали сцены в Театре Балтийского флота в Кронштадте, а также на территории оружейного завода и гидроэлектростанции в Сестрорецке.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители устроили жаркие споры вокруг сериала.