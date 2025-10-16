Меню
До «Невского» пока не дотянул, но все шансы сместить хит НТВ есть: зрители устроили жаркие споры вокруг нового сериала «Васька»

16 октября 2025 13:46
Кадр из сериала «Васька»

Фанаты детективных историй не на шутку разошлись в комментариях к сериалу.

На НТВ стартовал новый сериал «Васька» — и обсуждения пошли жаркие. Одни зрители увидели в нём «нового героя старого Петербурга», другие назвали скучным и «рваным» проектом, который пытается дотянуться до уровня «Невского».

Мы собрали мнения зрителей под постом компании «Триикс Медиа», чтобы понять, что не так и что — вполне себе работает.

Атмосфера и питерский колорит

Первое, за что зрители хвалят «Ваську», — визуал. Питер здесь настоящий: влажный, серый, со дворами, крышами и коммуналками. «Питерские виды симпатичные, прям живой город, а не декорация», — пишут зрители.

«Очень нравится атмосфера, чувствуется характер Васильевского острова», — отмечают другие.

Даже те, кому показалось, что сюжет раскачивается медленно, признают: смотреть приятно, картинка завораживает.

Актёры и энергия кастинга

В сериале собралась сильная команда — Евгений Тележкин, Андрей Барановский и молодые актёры, которым веришь.

«Тележкин просто живой, настоящий. Приятно смотреть, когда актёр не играет, а живёт», — пишут зрители.

«Каст отличный! Даже эпизоды продуманы, никто не “деревянный”», — добавляют комментаторы.

Многим понравилось, что герои не картонные, у каждого — свой характер, пусть и не сразу раскрытый.

Сюжет только набирает обороты

Да, старт был не самым бодрым. «Первые две серии вяло, с третьей пошло движение», — отмечают зрители.

Но постепенно, по словам тех, кто досмотрел до четвёртой, стало интереснее: «Динамика появилась, диалоги поживее, стало чувствоваться напряжение».

«Мне понравился актёрский каст, да, первая серия затянута, но дальше — всё лучше. Хочу продолжения», — пишут в комментариях.

Без ложки дёгтя не обошлось

Некоторые зрители всё же остались недовольны.

«Диалоги странные, не хватает остроты», — признаются в отзывах.

«Боевка слабовата, хотелось больше драйва», — отмечают другие.

Кто-то сравнил сериал с «Невским» — и посчитал, что до уровня хита ещё не дотянули. Но даже они добавляют: «Посмотрим дальше, может, раскачается».

Итог

«Васька» — это не просто очередной полицейский сериал, а попытка поймать дух Петербурга: с его дождями, крышами и непростыми характерами. В нём есть что-то от старого «Невского», но с новым дыханием и другими героями.

Как написали зрители: «Да, не без шероховатостей, но сериал честный, живой и снят с душой. Главное — есть за кого переживать».

Также прочитайте: Матвеев, Янковский и отсылки на Гая Ричи — круто, но почему «Чужие деньги» так бесят некоторых зрителей?

Фото: Кадр из сериала «Васька»
Екатерина Адамова
