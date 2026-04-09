Назван самый популярный мультик в России: «Маша и Медведь» только на втором месте

Отечественные аналитики определили, каких анимационных героев российская аудитория любит больше всего. Ко Дню российской анимации стриминг-платформа «КИОН» изучила предпочтения зрителей в этом жанре. Результаты показали бесспорных фаворитов, которые с большим отрывом обходят остальных конкурентов.

Наибольшей популярностью у российских пользователей пользуются мультсериалы «Три кота» и «Маша и Медведь» — эти проекты стабильно набирают миллионы просмотров и удерживают внимание как самых маленьких, так и их родителей.

Помимо них, в рейтинг вошли «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», «Умка на ёлке», «Синий трактор» и «Простоквашино». Интересно, что многие из перечисленных лент обзавелись праздничными спецвыпусками, которые особенно активно смотрят в новогодние каникулы и другие семейные торжества.

Чем же анимация так привлекает публику? Прежде всего, своей универсальностью — она дарит радость и детям, и взрослым. Кроме того, мультфильмы позволяют отвлечься от повседневной суеты, вызывают тёплые ностальгические чувства и часто несут добрые, простые и искренние жизненные уроки.

И конечно, в мире анимации возможно всё, что угодно — там можно воплотить любые фантазии, которые никогда не получится реализовать в игровом кино.

Зрители с удовольствием пересматривают полюбившиеся истории. Например, активнее всего возвращаются к «Умке на ёлке», хотя по совокупному числу просмотров безоговорочное лидерство удерживают «Три кота».

Пользуются спросом и дополнительные материалы — в частности, спин-оффы, такие как «Маша и Медведь: Песенки для малышей», которые не только развлекают, но и помогают самым юным зрителям осваивать новые слова и развивать речь.