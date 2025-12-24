Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Назовите режиссеров советских культовых фильмов: 6 вопросов для тех, кто не боится запутаться (тест)

Назовите режиссеров советских культовых фильмов: 6 вопросов для тех, кто не боится запутаться (тест)

24 декабря 2025 08:27
Кадры из фильмов «Вокзал для двоих» (1982), «Джентльмены удачи» (1971), «Карнавальная ночь» (1956)

Не все ответы так уж очевидны.

Советское кино — это особая вселенная. Десятки, если не сотни картин того времени стали настоящими легендами, известными далеко за пределами нашей страны.

Мы легко узнаём главных героев и с ходу подхватываем их знаменитые фразы. Эти фильмы видел, наверное, каждый, у кого есть телевизор. Их цитируют, на них ссылаются, из них делают мемы.

Но вот парадокс: названия и герои у всех на слуху, а имена режиссёров, подаривших нам эти шедевры, помнят не все. Предлагаем освежить память и проверить себя в небольшом тесте.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.

Фото: Кадры из фильмов «Вокзал для двоих» (1982), «Джентльмены удачи» (1971), «Карнавальная ночь» (1956), «Приходите завтра» (1963), «Девчата» (1961), «Я шагаю по Москве» (1964)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять Читать дальше 25 декабря 2025
Угадайте новогодний фильм только по кадру с елкой: тест для тех, кто в праздники не выключает телевизор Угадайте новогодний фильм только по кадру с елкой: тест для тех, кто в праздники не выключает телевизор Читать дальше 24 декабря 2025
Песни для нового «Буратино» написала нейросеть? Автор культовых мелодий из советского мюзикла раскрыл, что услышат зрители на премьере Песни для нового «Буратино» написала нейросеть? Автор культовых мелодий из советского мюзикла раскрыл, что услышат зрители на премьере Читать дальше 23 декабря 2025
Куда испарились проблемы со зрением? Что на самом деле значат очки Калугиной в «Служебном романе» — Рязанов все продумал Куда испарились проблемы со зрением? Что на самом деле значат очки Калугиной в «Служебном романе» — Рязанов все продумал Читать дальше 23 декабря 2025
Сколько денег заплатили Джабраилу за Нину в «Кавказской пленнице»: посчитали «курс баранов» к рублю Сколько денег заплатили Джабраилу за Нину в «Кавказской пленнице»: посчитали «курс баранов» к рублю Читать дальше 22 декабря 2025
Тест для настоящих фанатов «Брата» и «Брата 2»: сможете ли вы отгадать, из какой именно части эти цитаты Тест для настоящих фанатов «Брата» и «Брата 2»: сможете ли вы отгадать, из какой именно части эти цитаты Читать дальше 22 декабря 2025
Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из советской сказки «Морозко»: конечно, мачехой никто быть не захочет Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из советской сказки «Морозко»: конечно, мачехой никто быть не захочет Читать дальше 21 декабря 2025
«В лесу родилась ёлочка» — не единственный новогодний советский мультик, от которого тепло на душе: в списке еще шесть «В лесу родилась ёлочка» — не единственный новогодний советский мультик, от которого тепло на душе: в списке еще шесть Читать дальше 25 декабря 2025
Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор» Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор» Читать дальше 24 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше