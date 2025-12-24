Назовите режиссеров советских культовых фильмов: 6 вопросов для тех, кто не боится запутаться (тест)

Не все ответы так уж очевидны.

Советское кино — это особая вселенная. Десятки, если не сотни картин того времени стали настоящими легендами, известными далеко за пределами нашей страны.

Мы легко узнаём главных героев и с ходу подхватываем их знаменитые фразы. Эти фильмы видел, наверное, каждый, у кого есть телевизор. Их цитируют, на них ссылаются, из них делают мемы.

Но вот парадокс: названия и герои у всех на слуху, а имена режиссёров, подаривших нам эти шедевры, помнят не все. Предлагаем освежить память и проверить себя в небольшом тесте.

