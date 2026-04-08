Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Наступает Брагину из «Первого отдела» на пятки или не справляется совсем: как живет молодой красавец Даниил Слуцкий

Наступает Брагину из «Первого отдела» на пятки или не справляется совсем: как живет молодой красавец Даниил Слуцкий

8 апреля 2026 16:40
Кадр из сериала «Первый отдел»

Что известно о молодом актере?

Молодой актер Даниил Слуцкий стал известен благодаря своей роли в популярном детективном сериале «Первый отдел», где он играет Макса — сына главного героя Юрия Брагина. Зрители спорят: кто-то говорит, что Слуцкий справляется идеально, а кто-то критикует его.

Про звездную роль

Так или иначе, но Даниил участвует в этом проекте с самого начала. На момент премьеры ему было всего 16 лет, а сейчас, после нескольких лет съемок, ему уже 21. За это время зрители смогли наблюдать как за развитием персонажа, так и за ростом самого актера.

В пятом сезоне «Первого отдела» его герою дали больше экранного времени. Однако многие зрители критикуют Макса и, соответственно, актёра за порой неосмотрительные поступки и глупые ошибки, последствия которых приходится устранять его отцу и Шибанову. На мой взгляд, проблема заключается не в игре актера, а в решениях сценаристов.

С одной стороны, Максим показан как порядочный молодой человек, готовый на решительные действия. Он искренне заботится о близких и стремится делать правильные вещи. С другой стороны, его персонаж иногда оказывается под влиянием сомнительных компаний, а из-за своей наивности или поспешности он попадает в серьезные проблемы. Эта внутренняя борьба и неоднозначность делают образ несколько искусственным, что вызывает у зрителей смешанные эмоции.

Тем не менее, стоит отметить актерскую работу Даниила Слуцкого. Он умело передает эту двойственность характера, показывая как сильные, так и слабые стороны Максима. Это вполне харизматичный молодой актер с большим потенциалом, за карьерой которого стоит внимательно следить.

Даниил Слуцкий и его первые шаги в профессии

Даниил Слуцкий родился 23 июля 2004 года в Санкт-Петербурге в актерской семье. С раннего возраста он погружался в атмосферу театра и кино, впитывая секреты мастерства и наблюдая за работой более опытных коллег.

По словам самого Даниила, он начал сниматься в 7 лет. Первой заметной работой юного актера стала роль в короткометражном фильме «Заложница». На сегодняшний день его фильмография насчитывает более 20 работ — среди них как популярные сериалы, так и полнометражные художественные фильмы. К числу наиболее значимых работ Даниила можно отнести:

  1. - Роль Михаила Огинского в сериале «Екатерина. Самозванцы», где он тонко и искренне передал детскую историю влюблённости.
  2. - Главную роль в сериале «Выжившие», требующую от актёра серьёзной эмоциональной отдачи и позволившую раскрыть его драматический потенциал.
  3. - Роль в фильме «Дополнительный урок», ещё один важный этап, в котором Даниил продемонстрировал способность работать с многослойными, неоднозначными персонажами.
  4. - Проекты «Анна-медиум» и «Хор», которые укрепили его популярность среди зрителей и позволили проявить себя в разных стилистических рамках.

В настоящее время Даниил учится в РГИСИ на курсе Л. Б. Эренбурга. Также в производстве находятся два новых сериала с участием Даниила Слуцкого:

  1. - Детективная комедия «Пират»
  2. - Детектив «Хороший парень»
Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше