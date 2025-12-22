«Настоящий отдых для глаз»: где на самом деле снимали сериал для НТВ «Большая вода» и почему это место совсем рядом

Совсем не Дальний Восток или Карелия, как многие думали.

Где на самом деле снимали «Большую воду» — в сибирской глуши или совсем в другом месте? Этот вопрос зрители задают себе уже в первых сериях.

Таежные реки, туман, леса до горизонта создают ощущение труднодоступного края, будто съемочная группа уехала куда-то очень далеко. Но реальность оказалась куда ближе.

Не Сибирь и не Дальний Восток

Сериал «Большая вода» снимали в Твери и Тверской области. Именно там в июне 2022 года стартовали натурные съемки проекта для НТВ. Леса, реки и переправы региона легко «сыграли» суровый северный поселок.

Многие зрители признавались, что были уверены: перед ними Дальний Восток или Карелия. Но это — центральная Россия.

Природа как главный герой

Создатели сделали осознанную ставку на живую натуру. Река в сериале — не просто фон, а полноценный участник событий. Она задает ритм, усиливает тревогу и подчеркивает изоляцию мира, в который возвращается герой.

«После городских детективов с бесконечными кабинетами такие пейзажи — настоящий отдых для глаз», — пишут зрители.

«Даже не знала, что там так красиво»

Многие отмечают эффект неожиданного открытия региона. «Если честно, я и не думала, что в Тверской области такие живописные места. Местами кадры просто завораживают», — делятся впечатлениями в отзывах. Именно природа, по мнению аудитории, добавляет сериалу объема и атмосферы.

Почему без этих локаций сериал не сработал бы

Натурные съемки придали «Большой воде» визуальную честность. Без павильонной условности, без искусственного масштаба — только река, лес и пространство. «Снято простенько, но с душой», — резюмируют зрители. И с этим сложно спорить: Тверская область стала для сериала не просто местом съемок, а его характером.

