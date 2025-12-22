Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Настоящий отдых для глаз»: где на самом деле снимали сериал для НТВ «Большая вода» и почему это место совсем рядом

«Настоящий отдых для глаз»: где на самом деле снимали сериал для НТВ «Большая вода» и почему это место совсем рядом

22 декабря 2025 09:54
Кадр из сериала «Большая вода»

Совсем не Дальний Восток или Карелия, как многие думали.

Где на самом деле снимали «Большую воду» — в сибирской глуши или совсем в другом месте? Этот вопрос зрители задают себе уже в первых сериях.

Таежные реки, туман, леса до горизонта создают ощущение труднодоступного края, будто съемочная группа уехала куда-то очень далеко. Но реальность оказалась куда ближе.

Не Сибирь и не Дальний Восток

Сериал «Большая вода» снимали в Твери и Тверской области. Именно там в июне 2022 года стартовали натурные съемки проекта для НТВ. Леса, реки и переправы региона легко «сыграли» суровый северный поселок.

Многие зрители признавались, что были уверены: перед ними Дальний Восток или Карелия. Но это — центральная Россия.

Кадр из сериала «Большая вода»

Природа как главный герой

Создатели сделали осознанную ставку на живую натуру. Река в сериале — не просто фон, а полноценный участник событий. Она задает ритм, усиливает тревогу и подчеркивает изоляцию мира, в который возвращается герой.

«После городских детективов с бесконечными кабинетами такие пейзажи — настоящий отдых для глаз», — пишут зрители.

«Даже не знала, что там так красиво»

Многие отмечают эффект неожиданного открытия региона. «Если честно, я и не думала, что в Тверской области такие живописные места. Местами кадры просто завораживают», — делятся впечатлениями в отзывах. Именно природа, по мнению аудитории, добавляет сериалу объема и атмосферы.

Почему без этих локаций сериал не сработал бы

Натурные съемки придали «Большой воде» визуальную честность. Без павильонной условности, без искусственного масштаба — только река, лес и пространство. «Снято простенько, но с душой», — резюмируют зрители. И с этим сложно спорить: Тверская область стала для сериала не просто местом съемок, а его характером.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Большая вода»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Сериал мощный»: почему роль Смолякова в «Агееве» на НТВ называют одной из лучших в его карьере — про «Мосгаз» никто и не вспоминает «Сериал мощный»: почему роль Смолякова в «Агееве» на НТВ называют одной из лучших в его карьере — про «Мосгаз» никто и не вспоминает Читать дальше 22 декабря 2025
Когда Брагин и Шибанов ещё ненавидели друг друга: Колесников и Жарков хотят снять приквел «Первого отдела», но реально ли это? Когда Брагин и Шибанов ещё ненавидели друг друга: Колесников и Жарков хотят снять приквел «Первого отдела», но реально ли это? Читать дальше 20 декабря 2025
«Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото) «Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото) Читать дальше 20 декабря 2025
Когда ремейк не стыдно показывать: «Шифр» стал главным детективным сюрпризом Первого канала — в 2025 году его продлили на 5 сезон Когда ремейк не стыдно показывать: «Шифр» стал главным детективным сюрпризом Первого канала — в 2025 году его продлили на 5 сезон Читать дальше 20 декабря 2025
Сериал на НТВ «Большая вода» так и не стал хитом, вроде «Первого отдела»: но один плюс зрители все выделили Сериал на НТВ «Большая вода» так и не стал хитом, вроде «Первого отдела»: но один плюс зрители все выделили Читать дальше 19 декабря 2025
«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют «Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют Читать дальше 19 декабря 2025
По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ Читать дальше 19 декабря 2025
От «Ментовских войн» до «Тайного советника»: лучшие сериалы Алана Дзоциева, которые смотрят запоем на НТВ От «Ментовских войн» до «Тайного советника»: лучшие сериалы Алана Дзоциева, которые смотрят запоем на НТВ Читать дальше 19 декабря 2025
Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона Читать дальше 18 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше