Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов

10 декабря 2025 15:13
Кадр из сериала «Пространство»

Сериал остаётся эталоном научной фантастики даже спустя годы.

«Пространство» от Prime Video давно живёт в особой орбите: там, где реалистичная физика встречается с человеческими трагедиями, а политические интриги соседствуют с космическим холодом. Но теперь сериал получил редкое признание — высокую оценку от астрофизика Пола М. Саттера, который назвал его «прекрасной историей» и выделил среди всех космоопер последних лет. И это замечание дорогого стоит.

Что увидел астрофизик в сериале

Пол Саттер — человек, привыкший разносить фантастику за нарушение законов природы, — в «Пространстве» неожиданно нашёл честность. Он посмотрел девять подобных проектов и выделил именно «Пространство».

Да, сериал не без спецэффектной «магии», но в основе — уважение к физике и понимание, как могла бы выглядеть жизнь в Солнечной системе через пару сотен лет.

«Это замечательная история — сложная, запутанная история, и да, в ней есть некоторые нереалистичные, волшебные элементы, но они очень постарались не только правильно описать физику, но и показать, как могло бы выглядеть общество в космосе. И я это очень ценю»

Почему «Пространство» стало легендой

Кадр из сериала «Пространство»

Сериал начинался скромно — как адаптация романов Джеймса С. А. Кори. Но очень быстро превратился в один из самых важных sci-fi проектов XXI века.

Каждый сезон расширял мир: от детективной истории Джо Миллера до политического триллера межпланетного масштаба. И при этом сериал никогда не раздувал мышцы ради зрелища — он оставался человеческим, хрупким, честным.

«Пространство» закончилось — но мир продолжает работать

Шестой сезон подвёл черту, оставив приоткрытую дверцу для продолжения. Шоураннер Нарен Шанкар честно признал: десять серий дали бы больше воздуха, чтобы развернуть последнюю арку — но финал задумывался как платформа для будущих историй, а не жесткий стоп.

Эти истории уже появились: в комиксах BOOM! Studios вышло продолжение «Зуб дракона», связывающее финал сериала и события седьмого романа.

И пусть сериал завершён, он по-прежнему остаётся ориентиром — для фанатов, для критиков и, как оказалось, для людей науки.

Если вам давно хотелось sci-fi, который не жертвует мозгом ради эффектных взрывов, «Пространство» остаётся идеальной точкой входа. А если смотреть в космос — то только с такими историями.

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.

Фото: Кадр из сериала «Пространство»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
