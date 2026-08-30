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Киноафиша Статьи Настоящий финал «Интердевочки» так и не показали советским зрителям: зато на Западе его крутили в каждом кинотеатре

Настоящий финал «Интердевочки» так и не показали советским зрителям: зато на Западе его крутили в каждом кинотеатре

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Интердевочка»

У ленты была другая версия. 

Об альтернативных вариантах финалов советской киноклассики зрители чаще всего узнают совершенно случайно — уже спустя годы. Именно такая судьба постигла фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» — ленту, которая с самого начала готовилась к международному прокату, а потому получила сразу две развязки.

В создании этой драмы о «валютных проститутках» были задействованы не только советские кинематографисты, но и шведские продюсеры. Таким образом, было очевидно, что фильм предстоит демонстрировать за рубежом.

И для западной аудитории режиссёр вместе со сценаристами подготовили иной эпилог, который существенно отличался от привычной версии.

Кадр из фильма «Интердевочка»

В том варианте, который показывали в советском прокате, судьба Тани Зайцевой обрывается трагически и бесповоротно — героиня гибнет в автомобильной аварии, возвращаясь в Ленинград. Финал получился мрачным, безжалостным, выдержанным в духе поздних восьмидесятых.

Однако для зарубежных зрителей была снята иная концовка. В ней Таня благополучно улетает, а история обрывается на полуслове.

Такой шаг был вполне осознанным: в те годы западный кинопрокат отдавал предпочтение финалам, оставляющим место для зрительских размышлений. И, как показала практика, этот расчёт оказался верным — особенно тёплый приём картине обеспечили в Швеции, Канаде, Германии и Японии.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильма «Интердевочка» (1989)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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