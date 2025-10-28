Меню
Уровень тестостерона в этом тесте зашкаливает: сможете угадать советского актера в военной форме?

28 октября 2025 10:23
Юрий Никулин, Вячеслав Тихонов

Проверьте, насколько хорошо вы знаете легендарных артистов из СССР.

Сегодня мы подготовили для вас тест по советскому кино, которое умело с удивительной глубиной и искренностью рассказывать о самом главном: о войне и мире, о подвиге и любви, о дружбе и верности.

И ключом к этому миру станут знакомые до боли лица актёров в военной форме.

Почему же именно военный мундир стал таким важным символом? Для советского кинематографа образ военного – это гораздо больше, чем просто роль. Это целая философия, концентрация народного духа и невероятной силы характера.

Такие мастера экрана, как Вячеслав Тихонов, Алексей Смирнов, Юрий Никулин, Георгий Юматов и десятки других, навсегда вписали свои имена в историю, создав незабываемые портреты героев.

Их игра была настолько органичной и правдивой, что зрители безоговорочно верили каждому слову, каждому взгляду, каждой скупой мужской слезе. За этими ролями часто стоял личный фронтовой опыт или глубочайшее, выстраданное уважение к теме. Наш тест – это дань памяти их гениальному таланту.

Также вам будет интересно: Почему у героев фильма «Они сражались за Родину» почти нет наград — и это не ошибка режиссёра

Фото: «Двадцать дней без войны» (1976), «Фронт без флангов» (1974)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
