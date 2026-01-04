Настоящее Простоквашино на самом деле существует: в какой области находится деревня из детской мечты и как туда добраться

Мультфильм «Простоквашино» десятилетиями остается символом тихого счастья, простых радостей и жизни без суеты, а сейчас еще и кино покажут. Для многих это не просто история из детства, а почти географическая загадка: где же находится та самая деревня, в которую так хотелось уехать навсегда?

Простоквашино существует на самом деле

Настоящая деревня с таким названием действительно есть — она находится в Нижегородской области. Это маленькое поселение с одной улицей и несколькими домами, которое неожиданно оказалось удивительно близким к экранному образу. Без мультипликационных декораций, но с тем самым ощущением уюта и спокойствия.

Как деревня стала символом из детства

Вторую жизнь Простоквашино получило благодаря брату и сестре Ольге и Олегу Волычевым. Они выкупили старые купеческие дома и превратили деревню в культурную точку притяжения. В одном здании открылась почта — почти как у Печкина. В другом начали проводить мастер-классы, квесты и семейные мероприятия. Здесь же появился экскурсионный маршрут, а у деревни — собственная туристическая программа.

Проект оказался настолько живым, что получил два президентских гранта. Деньги направили на развитие инфраструктуры и сохранение атмосферы места, куда приезжают не за аттракционами, а за ощущением «как раньше».

А что говорил Успенский

Сам Эдуард Успенский в разное время намекал, что Простоквашино может находиться в Можайском районе. Однако на карте такого населенного пункта там нет. Более того, в России существует сразу несколько мест с этим названием, включая микрорайон в Колпино под Петербургом. Но именно нижегородское Простоквашино с почтой, героями и неторопливой жизнью оказалось ближе всего к тому самому образу из мультфильма.

Простоквашино без сценария

Главный парадокс в том, что настоящее Простоквашино создали не писатели и не режиссеры. Его придумали обычные люди, которые просто решили жить спокойно, по-доброму и без спешки. И в этом смысле оно оказалось даже честнее экранного.

