«Увидев пробы, я схватилась за голову»: что настоящая Швецова думает о Ковальчук в «Тайнах следствия» 

«Тайны следствия» можно назвать одним из главных долгожителей российского телевидения. Сериал вышел ещё 1 сентября 2000 года, а теперь готовится к показу уже 26-й сезон. Все эти годы образ Марии Швецовой неизменно воплощает Анна Ковальчук, хотя когда-то её кандидатуру рассматривали далеко не все с энтузиазмом.

Утверждение актрисы на главную роль сначала вызвало сомнения у Елены Топильской — следователя и писательницы, ставшей прототипом Марии Швецовой. Она считала, что молодая актриса слишком эффектно выглядит для героини, которую Топильская во многом создавала по собственному образу.

«Увидев пробы, я схватилась за голову. И Ковальчук мне показывали, но я говорила, что и она не подходит. Я писала Швецову с себя, с обычной женщины, а тут такая красавица-следователь», — честно признавалась Топильская.

Позже её мнение полностью изменилось. Теперь Топильская признаётся, что не представляет Швецову в исполнении кого-либо другого. За четверть века и зрители привыкли воспринимать Ковальчук именно как Марию Швецову.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.