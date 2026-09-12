Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Настоящая концовка «Сверхъестественного» была за 10 лет до финала: сейчас самое время пересмотреть эту идеальную серию

Настоящая концовка «Сверхъестественного» была за 10 лет до финала: сейчас самое время пересмотреть эту идеальную серию

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Там история Винчестеров получает логическое завершение.

Многие поклонники «Сверхъестественного» до сих пор считают, что сериал стоило завершить гораздо раньше — на пятом сезоне. Именно тогда вышла серия «Лебединая песня» (22-й эпизод), которая изначально воспринималась как возможная точка в истории братьев Винчестеров.

В той версии финала Сэм жертвует собой ради того, чтобы остановить Люцифера. Дин остаётся без брата, Кастиэль погибает, а история заканчивается сценой у могилы. Получается мрачная, но логичная развязка.

Если бы сериал закончился тогда, у него остался бы тяжёлый, но цельный финал без необходимости возвращать героев к новым приключениям.

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Однако «Сверхъестественное» на этом не закончилось. Сериал продолжался ещё десять сезонов и в итоге получил финальную серию «Продолжай». Здесь судьба братьев складывается совсем иначе. Сэм проживает долгую жизнь, создаёт семью и воспитывает сына, а Дин после смерти оказывается в раю.

При этом именно смерть Дина стала одной из самых спорных деталей финала. Вместо очередной битвы с демоном или сверхъестественным существом герой погибает во время обычной охоты, напоровшись на кусок арматуры.

Для персонажа, который за годы сериала пережил десятки опасных ситуаций, такая смерть многим показалась слишком будничной. Кроме того, Кастиэль так и не появился в финальной истории, хотя зрители рассчитывали увидеть его рядом с братьями.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Сверхъестественное»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Богатый наследник влюбляется в простушку с улицы: выбрала 3 моих любимых турецких сериала с таким сюжетом Богатый наследник влюбляется в простушку с улицы: выбрала 3 моих любимых турецких сериала с таким сюжетом Читать дальше 13 сентября 2026
На самом деле Таргариены горят в огне — в «Игре престолов» все напутали На самом деле Таргариены горят в огне — в «Игре престолов» все напутали Читать дальше 12 сентября 2026
В «Кольцах власти», наконец, появится герой, которого раньше на экранах никогда не показывали: связь с Арагорном очевидна В «Кольцах власти», наконец, появится герой, которого раньше на экранах никогда не показывали: связь с Арагорном очевидна Читать дальше 11 сентября 2026
На Rotten Tomatoes нашли лучший криминальный сериал всех времен: и это не «Клан Сопрано» — а в России о нём вообще слышали единицы На Rotten Tomatoes нашли лучший криминальный сериал всех времен: и это не «Клан Сопрано» — а в России о нём вообще слышали единицы Читать дальше 10 сентября 2026
Реальные женщины-морпехи оскорбились, включив «Спецназ: Львица» от Тейлора Шеридан: «Никак не связано с нашей работой» Реальные женщины-морпехи оскорбились, включив «Спецназ: Львица» от Тейлора Шеридан: «Никак не связано с нашей работой» Читать дальше 9 сентября 2026
Финал «Укрытия» покажут в следующем году, а потом примутся за начало? Apple готовит секретный проект во вселенной хита Финал «Укрытия» покажут в следующем году, а потом примутся за начало? Apple готовит секретный проект во вселенной хита Читать дальше 9 сентября 2026
Второй сезон нового «Декстера» снова «воскресит мертвеца»: этого героя зрители точно не ожидали увидеть Второй сезон нового «Декстера» снова «воскресит мертвеца»: этого героя зрители точно не ожидали увидеть Читать дальше 9 сентября 2026
Только в 2026 году поняла, как надо было смотреть «Остаться в живых»: если переставить сезоны в этом порядке, то сериал становится другим Только в 2026 году поняла, как надо было смотреть «Остаться в живых»: если переставить сезоны в этом порядке, то сериал становится другим Читать дальше 9 сентября 2026
После успеха «Тетради смерти» авторы выпустили еще один хит и провалились: это унылое аниме невозможно дотянуть до финала После успеха «Тетради смерти» авторы выпустили еще один хит и провалились: это унылое аниме невозможно дотянуть до финала Читать дальше 12 сентября 2026
ИИ нашел 3 причины, почему «Властелин колец» уже безнадежно устарел: зумеры выключают после заставки ИИ нашел 3 причины, почему «Властелин колец» уже безнадежно устарел: зумеры выключают после заставки Читать дальше 12 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше