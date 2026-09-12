Настоящая концовка «Сверхъестественного» была за 10 лет до финала: сейчас самое время пересмотреть эту идеальную серию

Многие поклонники «Сверхъестественного» до сих пор считают, что сериал стоило завершить гораздо раньше — на пятом сезоне. Именно тогда вышла серия «Лебединая песня» (22-й эпизод), которая изначально воспринималась как возможная точка в истории братьев Винчестеров.

В той версии финала Сэм жертвует собой ради того, чтобы остановить Люцифера. Дин остаётся без брата, Кастиэль погибает, а история заканчивается сценой у могилы. Получается мрачная, но логичная развязка.

Если бы сериал закончился тогда, у него остался бы тяжёлый, но цельный финал без необходимости возвращать героев к новым приключениям.

Однако «Сверхъестественное» на этом не закончилось. Сериал продолжался ещё десять сезонов и в итоге получил финальную серию «Продолжай». Здесь судьба братьев складывается совсем иначе. Сэм проживает долгую жизнь, создаёт семью и воспитывает сына, а Дин после смерти оказывается в раю.

При этом именно смерть Дина стала одной из самых спорных деталей финала. Вместо очередной битвы с демоном или сверхъестественным существом герой погибает во время обычной охоты, напоровшись на кусок арматуры.

Для персонажа, который за годы сериала пережил десятки опасных ситуаций, такая смерть многим показалась слишком будничной. Кроме того, Кастиэль так и не появился в финальной истории, хотя зрители рассчитывали увидеть его рядом с братьями.

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