Нашла 3 интересных остросюжетных сериала с оценкой выше 8 по IMDB — смотрятся на одном дыхании

В мире телевидения представлено множество сериалов, и порой бывает непросто выбрать, что посмотреть. Рейтинг IMDb позволяет зрителям находить качественные и увлекательные проекты, служа надежным ориентиром. В этой статье я расскажу о трех сериалах, которые заслужили высокие оценки как от зрителей, так и от критиков, с рейтингом выше 8.0. И они действительно достойны просмотра.

Фарго (2014) — Рейтинг IMDb: 8.8

«Фарго» — это сериал-антология, каждый сезон которого рассказывает новую историю, но все они объединены чёрной комедией и вдохновлены одноимённым фильмом братьев Коэн.

Первый сезон переносит нас в Миннесоту 2006 года, где наёмный убийца Лорн Малво случайно встречает неудачливого страхового агента Лестера Найгаарда в больнице. Малво предлагает Лестеру избавиться от его обидчика, что приводит к неожиданной череде преступлений в тихом городке.

Сериал начинается с забавной фразы о том, что основан на реальных событиях, хотя на самом деле это вымысел. В данный момент в проекте насчитывается 5 сезонов.

Одни из нас (2023) — Рейтинг IMDb: 8.5

Сериал «Одни из нас» погружает зрителей в мир после ужасной эпидемии, вызванной грибком, превращающим людей в страшных монстров. Он основан на популярной видеоигре «The Last of Us».

Главный герой Джоэл пережил личную трагедию в начале эпидемии и теперь занимается опасной работой по контрабанде. Ему поручают эвакуировать девочку-подростка по имени Элли из карантинной зоны. Джоэлу и Элли предстоит рискованное путешествие по опустошённому миру, полном заражённых и других выживших, которые не всегда оказываются дружелюбными. На данный момент в сериале три сезона.

Черная птица (2022) — Рейтинг IMDb: 8.1

События сериала «Черная птица» разворачиваются в 90-х годах в Америке. Джимми Кин, самоуверенный наркоторговец и сын бывшего полицейского, попадает под арест за продажу оружия и наркотиков. Он рассчитывал быстро замять дело, но в итоге получает 10 лет без права досрочного освобождения.

Смирившись со своим сроком, Джимми оказывается вовлечён в опасную сделку, предложенную детективом Лорен МакКоли. Если он успешно выполнит задание, его срок будет аннулирован. Сериал завершен и состоит из всего 6 эпизодов. Можно посмотреть за один вечер.