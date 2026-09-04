Наш ответ «Теду Лассо»: «Тренировка гнева» с Гармашем и Кологривым обречена стать хитом

Фильм «Тренировка гнева» уже называют возможным российским ответом на «Теда Лассо» — историей о спорте, где важнее оказываются люди, их характеры и умение меняться.

Но если герой Джейсона Судейкиса покорял зрителей добротой и оптимизмом, то новый проект с Сергеем Гармашем предлагает совсем другой взгляд на тренера — человека старой школы, привыкшего добиваться результата жёсткими методами.

Сюжет

Главный тренер женской команды «Динамо» Николай Панфилов оказывается в центре скандала после резкого выступления перед игроками в раздевалке. Его методы вызывают общественное недовольство, и герой сталкивается с последствиями культуры отмены.

В это же время у команды появляется новый серьезный соперник — клуб под руководством молодого и уверенного в себе тренера. Чтобы восстановить репутацию Панфилова, руководство назначает ему молодого психолога. Она помогает ему по-новому взглянуть на работу со спортсменками, разобраться в их проблемах и понять, что жизнь не ограничивается только футболом.

Детали

Роли главных тренеров исполнят Сергей Гармаш и Никита Кологривый. В проекте также появится фигуристка Евгения Медведева, а к съемкам привлекли настоящих представителей футбольного мира.

Всего в создании фильма участвовали более восьми профессиональных команд и свыше 50 футболисток, что должно добавить истории реалистичности.

В широкий прокат фильм «Тренировка гнева» выйдет 16 сентября 2027 года.

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